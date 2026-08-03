A settembre due percorsi per accompagnare genitori e figli nell’adolescenza

Il Polo Lago (Civate, Malgrate, Oliveto Lario, Pescate e Valmadrera) lancia due nuove iniziative per il supporto del dialogo familiare

Progetto LINFA – Lecco Interventi per le Famiglie: incontri tematici e laboratori esperienziali

LECCO – Nell’ambito del progetto LINFA – Lecco Interventi per le Famiglie, di cui è capofila l’Ambito territoriale di Lecco in collaborazione con l’Impresa Sociale Girasole, i Comuni del Polo Lago (Civate, Malgrate, Oliveto Lario, Pescate e Valmadrera) promuovono, nel mese di settembre, due percorsi gratuiti dedicati alla preadolescenza e all’adolescenza.

Le iniziative nascono con l’obiettivo di sostenere i genitori nell’accompagnare i figli durante una fase di crescita complessa, offrendo occasioni di confronto, approfondimento e dialogo.

Il primo percorso, “Conoscere l’adolescenza” propone quattro incontri monotematici rivolti ai genitori di ragazzi e ragazze adolescenti. Gli appuntamenti si terranno ogni giovedì, dal 3 al 24 settembre, dalle 20.30 alle 22.30, presso il Centro Fatebenefratelli di Valmadrera.

Attraverso il contributo di psicoterapeuti, pedagogisti e mediatori familiari saranno affrontati alcuni dei temi più attuali legati all’adolescenza. Come il cyberbullismo e i rischi della rete, la gestione della rabbia e dell’aggressività, il conflitto tra genitori e figli e l’ansia in età adolescenziale. Il percorso vuole offrire strumenti di lettura e confronto, aiutando gli adulti a comprendere meglio i cambiamenti che caratterizzano questa fase della crescita.

Accanto a questa proposta prende avvio la seconda edizione di “Raccontami di te”, un percorso laboratoriale dedicato alle coppie papà-figlia e mamma-figlio con ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni. Attraverso due percorsi distinti di quattro incontri ciascuno, guidati da pedagogisti, psicoterapeuti e mediatori counselor, genitori e figli avranno la possibilità di vivere un’esperienza condivisa, affrontando insieme temi come emozioni, affetti, sessualità e relazioni con adulti e coetanei.

Gli incontri papà-figlia si svolgeranno a Civate il 7, 14, 21 e 28 settembre. Mentre il percorso mamma-figlio sarà ospitato a Pescate l’11, 18, 22 e 30 settembre. L’obiettivo è rafforzare il dialogo e la relazione tra genitori e figli, creando uno spazio protetto di ascolto reciproco e condivisione.

Entrambe le iniziative sono gratuite e prevedono l’iscrizione obbligatoria. Maggiori informazioni e iscrizioni al seguente link.

Le attività rientrano nel progetto “LINFA – Lecco Interventi per le Famiglie”, finanziato da Regione Lombardia con il Fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e realizzato nell’ambito del programma “Centri per la Famiglia” (DGR 1507/24), con il coinvolgimento di ATS Brianza.