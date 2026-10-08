A Valmadrera c’è già aria di Natale: torna Christmas in Val per la quarta edizione!

Il Mercatino di Natale organizzato da UGT APS

Aperte le candidature per gli espositori che desiderano partecipare alla quarta edizione

VALMADRERA – Mancano ancora diverse settimane alle festività, ma a Valmadrera il Natale ha già una data da segnare sul calendario: domenica 29 novembre 2026 torna Christmas in Val, il Mercatino di Natale organizzato da UGT APS, giunto quest’anno alla sua quarta edizione.

L’appuntamento è al Piazzale del Mercato di via Molini, dalle 9.30 alle 17, con ingresso gratuito per tutti i visitatori. Il piazzale si prepara ad accogliere una nuova giornata all’insegna dell’atmosfera natalizia, tra bancarelle, artigianato, creatività, decorazioni e tante idee regalo. Un appuntamento che negli anni ha saputo richiamare espositori e visitatori, offrendo l’occasione di curiosare tra creazioni originali, trovare qualche regalo speciale e trascorrere una giornata in compagnia.

Non mancherà l’area ristoro, mentre sono già in preparazione attività collaterali e altre novità che arricchiranno questa quarta edizione. Il programma completo verrà svelato gradualmente nelle prossime settimane attraverso i canali social di UGT APS, accompagnando il pubblico verso l’appuntamento del 29 novembre.

Per restare aggiornati su tutte le novità è possibile seguire l’associazione su Instagram (@ugt.aps) e Facebook (UGT APS). Con i preparativi già avviati, l’associazione ha aperto le candidature per gli espositori che desiderano partecipare alla quarta edizione. La ricerca è rivolta a hobbisti, creativi, artigiani e autori di opere del proprio ingegno, con proposte legate al mondo dell’artigianato, dell’handmade e della creatività: decorazioni natalizie, oggettistica, accessori, creazioni originali e idee regalo. Per gli espositori sono previste piazzole di 5×5 metri, al costo di 30 euro, con possibilità di mantenere il proprio veicolo all’interno dello spazio espositivo.

Per informazioni e candidature è possibile contattare UGT APS tramite WhatsApp al 352 284 8277 oppure via e-mail all’indirizzo eventi@turismovalmadrera.it, inviando una breve presentazione della propria attività accompagnata da alcune fotografie dei prodotti proposti.