A Valmadrera inaugurata la Padel Arena: “E’ già un successo”

Taglio del nastro e nuovo traguardo raggiunto per il Tennis Club 88

Due campi da padel coperti, con fondo Adidas e con un impianto illuminante altamente performante

VALMADRERA – Il Tennis Club 88 di Valmadrera, alla presenza del Consiglio Direttivo, delle Amministrazioni Comunali di Valmadrera e Malgrate, dei soci e simpatizzanti, ha inaugurato sabato la Padel Arena costituita da due campi da padel coperti, con fondo Adidas e con un impianto illuminante altamente performante. Il Tc 88, con orgoglio, ha presentato l’opera ringraziando i professionisti che hanno collaborato alla sua realizzazione.

Le prime settimane stanno registrando un’importante affluenza occupando la maggior parte delle ore disponibili. L’evento è stato introdotto dal vicepresidente del circolo Umberto Rusconi che ha ricordato il percorso fatto in questi 37 anni in stretta collaborazione con l’amministrazione Comunale, ricordando l’importante lavoro svolto in grande continuità con una gestione oculata, visione e ambizione di sviluppo culminata con la realizzazione dei campi da padel.

Successivamente il presidente Angelo Accorsi è entrato nei dettagli dell’opera, raccontando lo sforzo fatto dal Club per raggiungere questo traguardo. Al termine apprezzato intervento del sindaco Cesare Colombo e dell’assessore Antonio Rusconi che hanno riconosciuto la corretta gestione e l’importanza sociale del Circolo.

In un clima conviviale, al termine dell’inaugurazione, si è svolto un piacevole rinfresco presso il ristorante Basilko presente all’interno del circolo.