A Valmadrera la cena degli imprenditori e della solidarietà

L’iniziativa punta a sostenere la riqualificazione della cappella della Madonna di Lourdes e la nuova caserma dei Vigili del Fuoco
VALMADRERA – La tradizionale Cena degli Imprenditori e della Solidarietà si svolgerà venerdì 21 novembre presso il ristorante Al Terrazzo di Valmadrera, nella frazione Parè: un’occasione per un gesto di concreta solidarietà attraverso una raccolta fondi destinata a sostenere diverse iniziative benefiche.
Per il 2025, i due obiettivi condivisi con il Fondo della Comunità riguardano, da un lato, la creazione di un fondo inserito nella realtà parrocchiale per la riqualificazione della cappella dedicata alla Madonna di Lourdes, attigua alla chiesa parrocchiale, e, dall’altro, un fondo destinato agli arredi e alle attrezzature della nuova caserma dei Vigili del Fuoco, i cui lavori inizieranno a breve.
