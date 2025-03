A Valmadrera parte il “Progetto Digitale Facile”

Supporto e formazione per l’accesso ai servizi digitali

VALMADRERA – Anche nella Provincia di Lecco è partito il “Progetto Digitale Facile“, un’iniziativa strategica del Dipartimento per la Trasformazione Digitale nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il progetto ha l’obiettivo di potenziare le competenze digitali di base dei cittadini italiani, facilitando l’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione e migliorando la qualità della vita attraverso un uso consapevole delle tecnologie.

L’ente capofila del progetto nella provincia di Lecco è il CPIA “F. De Andrè” – Centro Provinciale Istruzione Adulti, che coordinerà i punti di facilitazione attivati presso scuole, Comuni, Centri per l’Impiego e sedi di enti del terzo settore. L’elenco completo dei punti di facilitazione attivi, con i relativi indirizzi, è disponibile al link: https://www.cpialecco.edu.it/facilitazione-digitale.

Nei “Punti Digitale Facile” sarà possibile ricevere assistenza pratica da parte dei facilitatori digitali, professionisti appositamente formati per supportare le persone nell’accesso e nell’utilizzo dei servizi online e dei dispositivi digitali.

Il facilitatore digitale sarà disponibile non solo per fornire indicazioni sull’uso dei dispositivi più comuni, come smartphone e tablet, ma anche per approfondire temi legati alla gestione dei dati personali e alla profilazione online.

Inoltre, offrirà supporto nell’uso di strumenti ormai quotidiani, come la CIE (Carta di Identità Elettronica), le fatture elettroniche, i QR code e i servizi regionali. I punti di facilitazione saranno anche abilitati al rilascio gratuito dello SPID.

Il punto di facilitazione digitale di Valmadrera sarà aperto ogni mercoledì, a partire dal 26 marzo, dalle ore 9 alle 13, presso il Palazzo Comunale (primo piano, accesso da via Fatebenefratelli).

Per informazioni e per prenotare un appuntamento con il facilitatore, contattare l’Ufficio Segreteria al numero 0341 205204 o via email all’indirizzo segreteria@comune.valmadrera.lc.it