A Valmadrera tanta solidarietà per ricordare Marco Maggi

“A’Marco’rd”, il gruppo che riunisce familiari e amici per ricordare il giovane valmadrerese scomparso

VALMADRERA – Il gruppo “A’Marco’rd”, l’associazione che riunisce familiari e amici per ricordare il giovane valmadrerese Marco Maggi, prematuramente scomparso nel febbraio scorso, ha fatto sapere che sono state effettuate una serie di donazioni, frutto della camminata a San Tommaso del 29 settembre e di tante altre iniziative a diversi enti, tra cui l’ospedale che ha curato e dove è scomparso Marco.

“Ancora una volta, un forte dolore e un dramma familiare si trasforma in un gesto di grande solidarietà e generosità. Si ricorda che alla camminata avevano partecipato oltre 500 persone partendo dal parco di via Leopardi fino a San Tommaso, un luogo che Marco amava molto – hanno raccontato dal gruppo -. Questa occasione è stata un modo per trasmettere la passione di Marco per la montagna, ma anche il suo spirito di altruismo e dunque si mantiene vivo il ricordo di Marco attraverso il fare del bene agli altri”.

Le donazioni effettuate