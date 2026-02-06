A Valmadrera un nuovo spazio di ascolto e orientamento per le famiglie

A partire dall’11 febbraio 2026 prende avvio il Centro Ascolto Genitori

Il servizio, totalmente gratuito, si svolgerà a Valmadrera, in via Casnedi 4

VALMADRERA – A partire dall’11 febbraio 2026 prende avvio il Centro Ascolto Genitori, un nuovo servizio gratuito pensato per offrire sostegno alle famiglie e accompagnarle nell’affrontare le sfide educative e relazionali della vita quotidiana. L’iniziativa rientra nel progetto “Linfa – Lecco INterventi per le Famiglie”, finanziato da Regione Lombardia con il Fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del programma “Centri per la Famiglia” (DGR 1507/24), con il coinvolgimento di ATS Brianza, l’Ambito territoriale di Lecco e i Comuni del Polo Lago (Civate, Oliveto Lario, Valmadrera, Pescate, Malgrate), Impresa Sociale Girasole.

Il Centro si propone come uno spazio di ascolto, confronto e orientamento per genitori, famiglie e adulti di riferimento che desiderano affrontare con maggiore consapevolezza le difficoltà, i conflitti, i cambiamenti e i dubbi legati al ruolo educativo. Attraverso la presenza di un operatore esperto in ambito familiare, il servizio offre un primo supporto professionale, volto ad ascoltare i bisogni espressi e a orientare le famiglie le soluzioni più adeguate.

Il servizio, totalmente gratuito, si svolgerà a Valmadrera, in via Casnedi 4 (accesso dall’ingresso retrostante il laboratorio analisi e la farmacia), il secondo e il quarto martedì di ogni mese dalle 17.30 alle 19.30.

“Essere genitori significa, oggi più che mai, attraversare insieme ai propri figli momenti complessi, fatti di cambiamenti, fragilità e talvolta di conflitti che possono generare smarrimento e preoccupazione. Il Centro Ascolto Genitori nasce per offrire alle famiglie uno spazio accogliente e competente, in cui sentirsi ascoltate e sostenute, e per dare un primo orientamento agli adulti di riferimento nel trovare strumenti e modalità utili a prendersi cura del benessere dei ragazzi e dell’equilibrio familiare”, dichiara Sabina Panzeri, Presidente dell’Ambito Territoriale di Lecco.

L’assessore ai servizi sociali di Valmadrera Rita Bosisio commenta: “L’Amministrazione Comunale è lieta di ospitare il “Centro Ascolto Genitori ” nel Comune di Valmadrera e di contribuire nell’offerta di un servizio molto importante per la famiglia, uno spazio dove poter parlare, avere supporto, confrontarsi con esperti per non rimanere soli davanti alle difficoltà quotidiane. Un sincero ringraziamento a tutti gli Enti che hanno finanziato e reso possibile l’apertura di questo servizio per la famiglia, accessibile a tutti e totalmente gratuito”.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Centro tramite e-mail all’indirizzo:

centroascoltogenitori@impresasocialegirasole.org.