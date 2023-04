A Valmadrera una mattinata per parlare di amianto killer

Incontro con Gruppo Mesotelioma, Banca del tempo e comune

Presenti anche due classi del CFP Aldo Moro con i loro docenti

VALMADRERA – Nella mattinata di ieri, sabato 1 aprile, presso il Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera iniziativa molto importante del Gruppo Mesotelioma guidato dalla valmadrerese Cinzia Manzoni, della Banca del tempo e del Comune di Valmadrera, presente con il sindaco Antonio Rusconi e l’assessore Cesare Colombo.

Il titolo era estremamente significativo “Amianto: il killer invisibile” con illustrazione del problema (lodevolmente presenti due classi del CFP Aldo Moro con i loro docenti) e proiezione del film/ testimonianza “Un posto sicuro” ambientato a Casale Monferrato.

Flavio Passerini della Banca del Tempo ha evidenziato la proficua collaborazione in Villa Ciceri con il Gruppo Mesotelioma che tra l’altro offre una consulenza gratuita sui temi della rimozione dell’amianto ai cittadini di Valmadrera e dei comuni circostanti. Il sindaco Rusconi ha ringraziato gli organizzatori, i ragazzi del CFP Aldo Moro per la sensibilità educativa e in particolare Cinzia Manzoni che ha saputo passare da una dolorosa esperienza familiare a un impegno fattivo per risolvere un problema che tuttora rappresenta un pericolo per la salute di tante persone.