Al via la festa per i 30 anni della Croce Rossa di Valmadrera

Due giornate di celebrazioni aperte alla cittadinanza: si parte oggi con la Messa e la mostra storica

Gran finale il 31 maggio a Civate

VALMADRERA – La Croce Rossa Italiana di Valmadrera apre oggi, domenica 27 aprile, le celebrazioni per i suoi 30 anni di presenza attiva al fianco della comunità. Due giorni di eventi speciali, all’insegna della memoria, della prevenzione, della solidarietà, ma anche dello sport e della musica, sono stati pensati per coinvolgere tutta la cittadinanza.

La giornata di oggi si apre alle 10.30, presso la Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio Abate a Valmadrera, con la messa dedicata a tutti i volontari, un momento di raccoglimento per ringraziare chi ha scelto di donare il proprio tempo al servizio degli altri. A seguire, alle 11:45, presso il Centro Fatebenefratelli, verrà inaugurata una mostra fotografica e proiettato un video dedicato ai trent’anni di attività della CRI Valmadrera, ripercorrendo ricordi e traguardi raggiunti. La mattinata si concluderà con la consegna delle Benemerenze ai Soci fondatori ancora in attività, riconoscimento simbolico dell’impegno costante al servizio della comunità.

I festeggiamenti proseguiranno venerdì 31 maggio al Centro Sportivo Baselone di Civate. Una giornata pensata per tutte le età, con l’obiettivo di far conoscere da vicino il mondo della Croce Rossa e promuovere il prossimo corso per diventare volontari. Dalle 12:00 prenderà il via il torneo di Beach Volley, aperto a tutti con iscrizione a 15 euro comprensiva di aperitivo. Per partecipare è possibile contattare Roberto al 324-8227959 o Valentina al 331-8777190.

A partire dalle 14:30, si aprirà un fitto programma di attività: il “Percorso di prevenzione contro l’uso di stupefacenti”, la misurazione della pressione, l’“Ospedale dei pupazzi” dedicato ai più piccoli, il trucca bimbi, la pesca di beneficenza e la visita ai mezzi della CRI e del Soccorso Alpino. Sarà possibile anche assistere a simulazioni pratiche di rianimazione cardiopolmonare con l’uso del defibrillatore (BLS-D), in programma alle ore 16 e 18.

Alle 17, i Vigili del Fuoco offriranno una dimostrazione pratica che si preannuncia come uno dei momenti più attesi della giornata. Gran finale in musica: alle 21, il DJ Fargetta salirà sul palco per chiudere la festa con un concerto all’aperto che promette energia e divertimento.

“È un momento di festa per tutti i nostri Volontari e di gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito in questi 30 anni alla nostra missione umanitaria. Vogliamo celebrare con la comunità che ci ha sempre sostenuto”, ha dichiarato Michela Isella Presidente del Comitato CRI di Valmadrera.

L’ingresso a tutti gli eventi è libero e aperto a tutti.