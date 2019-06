Alberto De Pellegrin nuovo presidente del Comitato per il campo sintetico in oratorio

Comitato per il campo sintetico, nuovo presidente

Alberto De Pellegrin subentra ad Antonio Rusconi

VALMADRERA – Si è svolta venerdì 28 giugno una riunione del Comitato per il campo in sintetico in oratorio, che, come primo atto, presa visione delle dimissioni in data 16 febbraio del presidente Antonio Rusconi, dopo l’accettazione della candidatura a sindaco, ha proceduto alla scelta del nuovo presidente nella figura di Alberto De Pellegrin che già rivestiva la carica di responsabile tecnico e di vicepresidente.

Nella sua relazione Alberto De Pellegrin ha sottolineato come il campo funzioni benissimo, il recente torneo della Festa della Gioventù ha attirato 20 squadre e centinaia di spettatori, finora si sono raccolti ben 190 mila euro e ne mancano altri 130 mila da raccogliere nei prossimi mesi con iniziative (una cena benefica è prevista per il 13 luglio), zolle, voucher e contributi.

“Ci si rivolge dunque a un ultimo sforzo di generosità visto che il risultato del campo è stato ottenuto con ottimi risultati, senza alcun contributo pubblico, ma solo con la generosità di tanti piccoli e grandi amici”.