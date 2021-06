Termina la possibilità di utilizzo dei sacchi trasparenti

Il vice sindaco: “Dal 2 Luglio esporre unicamente i sacchi rossi”

CIVATE – A Civate, con il ritiro dei rifiuti indifferenziati di ieri, venerdì, è terminata la possibilità di utilizzo dei sacchi trasparenti. Inizia anche qui, come a Lecco dalla prossima settimana, la sperimentazione del sacco rosso per la raccolta dei rifiuti indifferenziati.

“Si ricorda – spiega il vice sindaco e assessore all’Ambiente Simone Scola – che il sacco rosso è personale e chi non lo avesse ancora ritirato deve rivolgersi agli uffici comunali che indirizzeranno i cittadini alla sede di Silea, a Valmadrera, per il ritiro della fornitura annuale.

Ad oggi l’87% delle utenze domestiche ha ritirato la fornitura di sacchi rossi.

Per quanto riguarda le utenze non domestiche, sono circa una quarantina quelle che devono ancora ritirare la fornitura di sacchi rossi o accordarsi con Silea per il ritiro qualora le quantità di rifiuti non fossero gestibili coi sacchi”.

Il vice sindaco raccomanda quindi, per il rifiuto indifferenziato, di “esporre unicamente i sacchi rossi a partire dal 2 Luglio”.

I sacchi non conformi non saranno ritirati e l’utente dovrà provvedere a riesporli correttamente al successivo passaggio utilizzando il sacco rosso. L’errata esposizione dell’immondizia potrà essere soggetta a controlli e sanzioni.

“Con la collaborazione di tutti – conclude il vice sindaco – procederemo verso una gestione dei rifiuti più consapevole, riducendo l’impatto ambientale”.