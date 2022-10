Nuove apparecchiature a disposizione degli appassionati di fitness

In arrivo anche un playground di pallacanestro

VALMADRERA – Sono stati da poco ultimati i lavori per la realizzazione di un’area sky-fitness presso il Centro Sportivo Rio Torto di Valmadrera, in particolare nella zona prossima al campo in sintetico e al Campo 2 di calcio.

L’area, accessibile a tutti gli utenti durante i normali orari di apertura del Parco Rio Torto, è fornita di un circuito a corpo libero (calisthenics) e di sei macchine per l’allenamento isotonico/cardio, oltre che di una pavimentazione anti-trauma e un manto in erba sintetica.

Nei prossimi giorni, inoltre, verranno terminati i lavori di rifinitura complementari, come le opere di giardinaggio e la posa di cartelli informativi. L’area sarà presto dotata anche di illuminazione, di telecamere di sorveglianza e di una rete wi-fi pubblica.

Nei mesi a venire verrà poi realizzato un playground di pallacanestro, come previsto dal progetto finanziato all’interno della linea 2 del bando sport outdoor di Regione Lombardia.

L’intervento, dal costo complessivo di circa 52000 euro, è stato finanziato da Regione Lombardia e dai Comuni di Valmadrera e Malgrate.