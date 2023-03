Assegnati i riconoscimenti del Premio Bontà del Fondo Beppe Silveri

Anche quest’anno l’iniziativa volta a ricordare l’impegno civile e sociale di Beppe Silveri

Il Comitato del Fondo ha deliberato di assegnare, per l’anno 2023, sei premi per l’impegno nelle Missioni

VALMADRERA – Anche quest’anno grazie alla generosità dei valmadreresi e non che hanno

conosciuto e stimato Beppe Silveri, scomparso prematuramente il 4 novembre 2007 e noto, oltre che per la sua bontà per il suo impegno civile (fondatore di Progetto

Valmadrera) e sociale (Presidente della Polisportiva Valmadrera e Educatore

dell’Oratorio), Il Comitato del Fondo nella riunione dello scorso 13 marzo ha

deliberato di assegnare, per l’anno 2023, sei premi per l’impegno nelle Missioni a

ricordo di Beppe.

Ecco l’elenco dei premi assegnati per questo 2023:

€ 500 a Cristina Spreafico per la sua opera presso il Puericultorio di Lima in Perù;

per la sua opera presso il Puericultorio di Lima in Perù; € 800 a Padre Giuseppe Butti per l’opera nella sua missione in Gabon;

per l’opera nella sua missione in Gabon; € 500 a Don Tommaso Nava , per l’opera nella sua missione in Perù;

, per l’opera nella sua missione in Perù; € 800 a sostegno dei progetti del Centro Farmaceutico Missionario di Valmadrera ;

; € 500 a Pierre diacono del Pime presente in Parrocchia da più di 3 anni e che verrà ordinato in Camerun il prossimo 29 giugno;

diacono del Pime presente in Parrocchia da più di 3 anni e che verrà ordinato in Camerun il prossimo 29 giugno; € 500 a Daniele Rusconi, cooperante dell’Operazione Mato Grosso in Perù.

Inoltre, ad inizio estate, rientrerà per una breve pausa dalla sua missione ad Hong Kong Padre Paolo Ceruti e il Fondo esaminerà l’eventuale possibilità di assegnazione di un ulteriore premio.