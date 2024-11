Associazione Ultreya: nuova donazione per sostenere l’ambulatorio dedicato a Luca

40 apparecchi acustici e 10 kit completi di attrezzi per dentisti verranno consegnati in Nepal

“Per noi e per Valmadrera è un ulteriore segno di generosità”

VALMADRERA – L’associazione “Ultreya – In cammino con Luca” festeggia una nuova importante donazione a favore di una delle zone più povere del pianeta. Si tratta di 40 apparecchi acustici e 10 kit completi di attrezzi per dentisti che Ultreya invierà a Rahrail, in Nepal, tramite il proprio socio Giulio Azzoni, in partenza in questi giorni per un trekking.

“Una donazione che consentirà di continuare a sostenere l’ambulatorio dedicato a Luca – hanno detto dall’associazione -. Per noi e per Valmadrera è un ulteriore segno di generosità”. Il direttivo di Ultreya parteciperà alla cena di solidarietà del 21 novembre, mentre il 24 novembre è in programma il pranzo annuale dell’associazione.