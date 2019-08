Asst di Lecco: la sede di Valmadrera chiusa dal 28 agosto al 30 settembre

Lavori di manutenzione nella sede territoriale di Valmadrera

Galbiate, Oggiono e Lecco le alternative durante la chiusura

VALMADRERA – L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco rende noto che dal 28 agosto al 30 settembre la sede territoriale di Valmadrera resterà chiusa al pubblico per consentire alcuni interventi di manutenzione e riqualificazione degli ambienti disposti dal Comune.

Sono perciò sospesi tutti i servizi di laboratorio offerti dal Punto Prelievi e tutta l’attività erogata dall’Ufficio di Scelta e Revoca del Presidio.

Per l’esecuzione dei prelievi e per le attività connesse allo sportello di Scelta e Revoca, in questo periodo di sospensione delle attività aziendali, i cittadini di Valmadrera potranno recarsi presso le più vicine sedi aziendali di:

Galbiate. Punto Prelievi: aperto mercoledì e venerdì, dalle ore 8 alle ore 10. Scelta e Revoca: aperto da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 (chiusura totale 22/08, 27/08, e 29/08)

aperto mercoledì e venerdì, dalle ore 8 alle ore 10. aperto da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 (chiusura totale 22/08, 27/08, e 29/08) Oggiono. Punto Prelievi: aperto da lunedì a venerdì, dalle ore 8 alle 9.20. Scelta e Revoca: da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle 15.50 (orario continuato)

aperto da lunedì a venerdì, dalle ore 8 alle 9.20. da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle 15.50 (orario continuato) Lecco (Centro Prelievi del Presidio Ospedaliero) aperto da lunedì a venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 10.15. Tao: da lunedì a venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30. Scelta e Revoca via Tubi – Lecco: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 15.50 (orario continuato); sabato dalle 8.30 alle 12.30 (chiusura totale sabato 17/08).

L’ASST di Lecco si scusa in anticipo per ogni eventuale disagio.