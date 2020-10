Ballabio. 8 nuovi contagi in paese, giovedì si riunirà l’unità di crisi

Il sindaco Giovanni Bruno Bussola invita alla prudenza

“Faccio appello al senso di responsabilità dei miei concittadini”

BALLABIO – Nelle ultime 48 ore il quadro relativo al contagio da Coronavirus nel Comune di Ballabio ha subito un brusco peggioramento. La nota della Prefettura indica 8 casi di contagio da covid e 8 casi di quarantena per contatto stretto con Covid positivo.

“Ho contattato le persone contagiate – dichiara il sindaco Giovanni Bruno Bussola – e tutti stanno combattendo il virus nelle proprie abitazioni. Nell’esprimere la mia vicinanza ai colpiti, faccio appello al senso di responsabilità dei miei concittadini affinché prevalga il senso di responsabilità e la massima attenzione alla prevenzione per evitare il rischio di contagio”.

Giovedì 22 Ottobre si riunirà l’Unità di Crisi in modo da valutare tutte le azioni che potrebbero rendersi necessarie in caso di un ulteriore peggioramento dell’emergenza. Si ricorda infine che, in ottemperanza al nuovo DPCM, l’accesso agli uffici comunali siti in via Mazzini 2 sarà consentito solo su appuntamento, con l’invito a rimandare le pratiche non necessarie. Per info e appuntamenti 0341530111 in orari d’ufficio.