Banca del Tempo, in tanti alla riunione di inizio anno

VALMADRERA – Ottima riuscita dell’incontro del 22 settembre, presso la sede di Banca del Tempo Valmadrera. Malgrado la pioggia battente un folto gruppo di soci ha partecipato alla riunione di inizio anno della associazione valmadrerese. Si è parlato delle prossime iniziative, sono arrivate proposte e infine i partecipanti hanno condiviso la cena.

Il presidente Passerini ha illustrato le più imminenti iniziative a partire dall’incontro che sabato 7 ottobre vedrà Banca del Tempo Valmadrera partecipare, a Inzago, alla riunione della Rete delle Banche del Tempo di Lombardia con gita pomeridiana a Crespi d’Adda. Subito dopo si è parlato del mercato del baratto che domenica 8 ottobre vedrà impegnata l’associazione in collaborazione con Centro Farmaceutico Missionario e CUAMM. Proprio quest’ultima dal venerdì precedente al baratto (6 ottobre) al mercoledì successivo (11 ottobre) presenterà immagini della sua attività iniziata settanta anni fa. Nella giornata del baratto, alle ore 14.30, è previsto un momento di confronto tra CUAMM, BdT e cittadinanza.

Venerdì 13 ottobre partirà il corso sugli smartphone, indirizzato agli anziani, che la BdT organizza all’interno del Progetto L’Ago, in collaborazione con Auser e con il sostegno della Fondazione Comunitaria Lecchese. La classe sarà composta da 15 persone che per otto settimane saranno seguiti da 4 formatori nell’apprendere i rudimenti e molto di più sui loro telefonini.

A fine ottobre, invece, sarà il momento di consegnare i quadrotti per Viva Vittoria. La manifestazione si svolgerà a Lecco il 18 novembre e anche la BdT parteciperà con alcune decine di quadrotti fatti a maglia. Le piastrelle per l’albero di Natale che sarà inaugurato venerdì 8 dicembre 2023 all’interno delle attività natalizie organizzate da Comune, commercianti e associazioni di Valmadrera, dovranno arrivare in Banca del Tempo entro metà novembre.

Il Presidente ha poi illustrato alcuni scambi realizzati in queste settimane e disponibilità appena arrivate in associazione attraverso nuovi iscritti. In particolare ci si è soffermati sulle cuffiette preparate per la nascita del nipotino di una socia, della pulizia delle aiuole del giardino di una socia anziana realizzata da un nuovo socio arrivato attraverso la festa delle associazioni. Uno scambio molto bello che prenderà avvio a ottobre sarà uno scambio tra soci dove una maestra non vedente insegnerà il Braille a un socio che sta perdendo la vista. Tra le disponibilità appena arrivate si segnala una maestra disponibile a insegnare a lavorare la creta e una ragazza con la passione della nail art (decorazione delle unghie).

Mercoledì 18 ottobre, dalle 17.45, verrà realizzata una riunione rivolta ai soci degli ultimi mesi, ma aperta a tutti, per spiegare come lavora la BdT e gli strumenti che sono disponibili per tutti i soci per scambiare e sentirsi parte di una Comunità. Nelle prossime settimane verranno anche realizzati appuntamenti per spiegare il lavoro del Consiglio Direttivo, con la speranza che qualche socio voglia, in futuro, partecipare ai lavori organizzativi necessari al buon andamento della associazione. La serata si è conclusa con un appello, andato a buon fine, ad ottenere aiuto per la gestione dei social della BdT.