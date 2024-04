Banca del Tempo Valmadrera, venerdì l’assemblea e bilancio del 2023

L’appuntamento è per le ore 17.45

Nuovi progetti hanno già preso forma a gennaio

VALMADRERA – Il 2023 si è mostrato essere un anno fruttuoso e ricco di novità all’interno della Banca del Tempo di Valmadrera. La relazione stilata dal Presidente, verrà presentata nell’assemblea di venerdì 5 aprile alle ore 17.45 e sarà suddivisa in due parti. La prima parte prettamente analitica e quella a seguire relativa alle proposte per l’anno corrente. “Ciò che viene mostrato è un aumento di ore scambiate corrispondente a quasi il triplo di quelle registrate nel 2022, precisamente 3.223 ore, 1879.5 in più rispetto alle 1342.5 dell’anno precedente” fanno sapere.

“Le dieci organizzazioni, enti pubblici e associazioni con cui abbiamo stretto rapporti di collaborazione (Comune di Valmadrera, Fondazione Don Parmigiani, NoixVoi, Proloco Valmadrera, Centro Farmaceutico Missionario, CUAMM medici con l’Africa, Progetto L’Ago, AIDO Valmadrera e Civate/Provincia di Lecco, Gruppo Aiuto Mesotelioma Onlus, Coop. Sineresi) e l’ardore dei nostri soci, ci hanno permesso di realizzare decine di eventi memorabili a favore della comunità” commentano i membri della Banca del Tempo.

“Vogliamo ricordare le lezioni di lingua, il concorso di poesia, racconto breve e fotografia, i laboratori di cucito e uncinetto, la mostra “Sguardi Capovolti”, il mercato del baratto e la festa di S. Martino, e come dimenticare l’albero di Natale allestito nella piazza della Chiesa di S. Antonio Abate! – continuano – Nuovi progetti hanno preso forma già a gennaio e anche le attività proposte gli anni passati hanno avuto modo di riprendere sin dall’inizio dell’anno. E’ iniziata la settima edizione del concorso di poesia e fotografia, continuano lo scambio di libri, le lezioni personali di lingua, braille e matematica. E non possono di certo mancare lo ‘Spazio Salute‘ del giovedì mattina e gli incontri pomeridiani dedicati ai giochi di carte”.