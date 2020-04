“Buoni spesa” a Valmadrera. Ordinanza e informazioni utili dal Comune

Dal Comune di Valmadrera l’ordinanza per l’assegnazione dei buoni spesa

Ecco le informazioni utili ai cittadini

VALMADRERA – Il Comune di Valmadrera intende garantire, “nei limiti del possibile e nel modo più immediato, il sostegno ai nuclei familiari economicamente più in difficoltà per la situazione determinatasi in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Coronavirus”.

Lo fa sapere il Comune dopo aver varato l’ordinanza per la distribuzione dei buoni spesa, frutto delle risorse stanziate dalla Protezione Civile Nazionale.

In particolare l’ordinanza, spiegano dal Comune, nasce dall’esigenza forte e urgente di assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi di solidarietà alimentare sul territorio. La competenza in merito all’individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo contributo è – dall’Ordinanza – attribuita all’Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune.

L’ufficio individua la platea dei beneficiari:

tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19;

tra quelli in stato di bisogno.

Alla luce delle ulteriori indicazioni espresse all’interno dell’ordinanza, il Comune di Valmadrera intende procedere come indicato nell’allegato “Criteri per la richiesta del buono spesa”.

Il numero di telefono dedicato 347-6584508 è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.00. Prima di contattare l’operatore, si chiede gentilmente di leggere quanto indicato nell’allegato “Criteri per la richiesta del buono spesa”. Il servizio sarà attivo da venerdì 3 aprile. L’elenco dei commercianti coinvolti nell’iniziativa sarà pubblicato entro la serata del 3 aprile.

Il Comune chiede gentilmente a tutti i cittadini di avere pazienza e fiducia nei confronti degli operatori coinvolti in questo specifico servizio. La volontà dell’amministrazione comunale è quella di soddisfare tutte le richieste nel minor tempo possibile.

Dal sito del Comune di Valmadrera documentazioni e moduli.