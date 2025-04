Centro Sportivo Rio Torto, nuove modalità di accesso ai campi di calcio

Sistemata una sbarra per regolamentare l’acceso ad allenamenti e partite

Per monitorare eventuali abusi installato un sistema di videosorveglianza

VALMADRERA – L’Amministrazione Comunale di Valmadrera, nell’ottica di migliorare la fruizione degli spazi da parte di tutti gli utenti del centro sportivo Rio Torto e garantire maggiore ordine e sicurezza, introduce novità riguardanti l’accesso all’area dei campi da calcio.

A partire da ieri, 11 aprile, sarà operativa una sbarra all’ingresso del viale che conduce ai campi da calcio, agli spogliatoi e alle tribune. La sbarra sarà regolamentata come segue: per allenamenti la sbarra sarà chiusa, accesso temporaneo consentito solo per carico/scarico materiali; per partite/eventi ufficiali la sbarra sarà aperta fino a esaurimento posti auto, accesso riservato ad atleti, tecnici, dirigenti e personale autorizzato.

Il Comune ricorda che è consentito parcheggiare solo negli spazi delimitati. Gli stalli gialli sono riservati ad arbitri e personale autorizzato così come i due posti riservati nella zona terminale della tribuna del campo n.1. Inoltre, sono stati installati e verranno implementati cartelli di divieto di sosta lungo il viale di accesso da Via Rio Torto.

“Per monitorare eventuali abusi, è stato installato un sistema di videosorveglianza all’altezza della sbarra. Si invitano gli utenti a utilizzare, oltre ai parcheggi interni, anche quelli esterni quali il piazzale c/o la ditta Negri e il piazzale dei campi del Tennis Club in Rio Torto, i parcheggi di Via S.Francesco d’Assisi e quelli di Piazzale degli Alpini a Malgrate. Si confida nella collaborazione di atleti, dirigenti e sostenitori per il rispetto delle nuove disposizioni, volte a garantire un ambiente sicuro e fruibile per tutti, sportivi e non, che volessero usufruire del parco urbano”, conclude l’Amministrazione locale.