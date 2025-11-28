Christmas in Val 2025. Valmadrera si prepara al mercatino di Natale

Oltre 90 bancarelle, giochi per bambini e specialità gastronomiche animeranno il mercatino

Appuntamento a domenica 30 novembre

VALMADRERA – La magia del Natale arriverà con l’edizione 2025 di Christmas in Val, il mercatino organizzato dai volontari di UGT aps, che animerà domenica 30 novembre il piazzale del mercato di via Molini a Valmadrera, dalle 9:30 alle 17.

Un appuntamento ormai consolidato e molto atteso, capace di richiamare ogni anno famiglie, curiosi e appassionati grazie a un’atmosfera calda e accogliente e a un percorso ricco di proposte creative e originali.

L’edizione di quest’anno accoglierà oltre 90 bancarelle: artigiani, hobbisti e appassionati di vintage proporranno creazioni uniche, idee regalo e prodotti handmade, offrendo ai visitatori l’occasione perfetta per immergersi nello spirito natalizio e scoprire oggetti originali da portare a casa o regalare.

Tra un acquisto e l’altro, i visitatori potranno concedersi una pausa nell’area ristoro sempre attiva, gustando pizzoccheri fumanti, frittelle appena preparate, panini caldi, vin brulè, bevande calde e molto altro. A completare l’offerta, il beer truck di Herba Monstrum Brewery proporrà le sue birre artigianali.

La giornata sarà animata dai giochi medievali a cura di Fra Nicola, un’attività che ogni anno entusiasma bambini e famiglie, offrendo momenti di divertimento e grande coinvolgimento.

“Con questo mercatino di Natale chiudiamo le attività del 2025, un anno intenso e pieno di soddisfazioni. Ma siamo già al lavoro per un 2026 ricco di sorprese per la nostra città” dichiara l’organizzazione di UGT aps.

Per informazioni: eventi@turismovalmadrera.it

Ingresso gratuito e in caso di maltempo, l’evento verrà annullato.