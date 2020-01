Civate, a marzo la posa dell’impalcato del nuovo ponte di Isella

Slitta di poche settimane la posa dell’impalcato ma la fine lavori resta la stessa

Il varo tra fine febbraio e inizio marzo, poi le ultime lavorazioni

CIVATE – Proseguono i lavori a Isella per la realizzazione del nuovo ponte: da Anas fanno sapere che nelle ultime settimane sono state completate le palificate delle fondazioni profonde e i basamenti di posizione delle spalle.

Attualmente, spiegano ancora da Anas, si stanno completando le parti in elevazione delle due spalle del ponte, sul lato lago e lato Civate, su cui fra fine febbraio e inizio marzo verrà poggiato l’impalcato in acciaio cor- ten della nuova struttura.

“Inizialmente il varo era previsto a inizio febbraio, ma un ritardo nella consegna di materiale ha obbligato a concludere la spalla lato Civate il 7 gennaio anziché prima di Natale – spiega il sindaco Angelo Isella dopo un colloquio con i referenti dell’ente – la data di fine lavori non dovrebbe cambiare, resta il 6 aprile”.

Nel mese di marzo e fino a fine lavori, fanno sapere ancora da Anas. verranno completate le ultime lavorazioni: il getto della soletta dell’impalcato, i raccordi tra il ponte e la viabilità esistente, la posa delle barriere e la stessa della pavimentazione stradale.

Il momento del varo, così’ come stato per Annone, uno dei più delicati di tutta l’operazione e sarà necessaria la chiusura temporanea della Statale 36. “Ci coordineremo anche con la Prefettura – spiega il sindaco – e sicuramente attenzione per i residenti di Isella a cui dovrà essere garantito di entrare e uscire dalla frazione”