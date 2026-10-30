Civate, al via i lavori nell’area ex Black&Decker: il parcheggio di via Broggi si riduce a 19 posti

La proprietà ha individuato un’area alternativa in via Alla Volta, nei pressi della vecchia mensa, che sarà concessa gratuitamente all’uso pubblico e destinata alla sosta delle auto

CIVATE – Prendono il via i lavori per la realizzazione del nuovo insediamento residenziale nell’area ex Black&Decker a Civate. L’intervento comporterà una riduzione dei posti auto nel parcheggio di via Francesco Broggi, che resterà temporaneamente disponibile con 19 stalli.

Per compensare la diminuzione dei parcheggi, la proprietà ha individuato un’area alternativa in via Alla Volta, nei pressi della vecchia mensa, che sarà concessa gratuitamente all’uso pubblico e destinata alla sosta delle auto. Il nuovo parcheggio sarà inoltre dotato di un’adeguata illuminazione.

A comunicarlo è l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Angelo Isella, che precisa come il parcheggio di via Broggi sia attualmente di proprietà privata e fosse stato messo a disposizione del Comune in comodato d’uso gratuito.

La situazione è dunque destinata a cambiare con l’avanzamento del cantiere, ma l’obiettivo è garantire una soluzione alternativa per limitare i disagi alla cittadinanza.

Una volta conclusi i lavori, nelle aree comprese tra via Francesco Broggi, via del Crotto e via Alla Volta saranno disponibili complessivamente circa 96 parcheggi pubblici comunali.

L’Amministrazione invita quindi i cittadini alla comprensione per gli eventuali disagi temporanei legati allo svolgimento dell’intervento, sottolineando che la riduzione degli stalli rappresenta una fase transitoria in attesa del completamento dei lavori.