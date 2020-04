Grazie al Fondo di Comunità di Civate 2000 mascherine per le Rsa

Il sindaco: “Commosso per questa ennesima dimostrazione di solidarietà”

Castagna: “Continuiamo a credere per essere pronti al dopo emergenza”

LECCO – Il Fondo di Comunità di Civate, tramite la Fondazione Comunitaria del Lecchese, ha messo a disposizione le risorse necessarie per garantire la fornitura di 500 mascherine con filtro FFP2 e 1.500 mascherine chirurgiche alle due RSA presenti sul territorio comunale:

Fondazione Casa del Cieco

Fondazione Brambilla – Nava

In questo particolare momento che la Comunità Civatese sta vivendo, si è ritenuto opportuno supportare anche l’Ospedale di Lecco, donando 2 defibrillatori, per un valore totale di circa 11.000 euro.

Il Fondo di Comunità di Civate ha voluto riconfermare la missione di servizio alla Comunità, attraverso sforzi straordinari, che nei giorni scorsi avevano già permesso la donazione di 3 Ventilatori da trasporto, sempre all’ospedale di Lecco.

“E’ doveroso esprimere il più sentito ringraziamento alle Associazioni Civatesi: SEC – Società Escursionisti Civatesi , Asd Civate Calcio, Corale San Pietro al Monte, Corpo Musicale, ViviCivate, Spirabilia, S. Andrea, G.S.G. Civatese (Basket Civate) e San Vito Calcio. Senza di loro non avremmo potuto essere così incisivi. Grazie per la loro solidarietà concreta”.

“Da Sindaco e da cittadino di Civate sono commosso per questa ennesima dimostrazione di solidarietà che vede ancora una volta il Fondo di Comunità di Civate e le associazioni civatesi uniti per sostenere chi, nel nostro territorio sta combattendo in prima linea questa battaglia contro il virus – ha detto Isella – il personale sanitario dei nostri ospedali e tutto il personale delle due Rsa di Civate. A loro un profondo e sentito ringraziamento per l’instancabile e coraggioso lavoro”.

“Quando è nato il Fondo della Comunità di Civate avevamo forse pensato a scenari e progetti diversi – riferisce Natale Castagna – tuttavia in queste circostanze, inimmaginabili, è nostro dovere ripensare alla nostra missione, partecipando concretamente al supporto della nostra Comunità con il sostegno delle strutture sanitarie e di quanti incuranti del pericolo svolgono eroicamente il loro dovere ogni giorno. Mi ha positivamente impressionato e commosso l’adesione delle Associazioni Civatesi, che di loro spontanea volontà hanno creato una solida catena di solidarietà. Un grazie infinito a tutti loro e un invito a continuare a credere per essere presenti ‘Dopo’, quando saremo chiamati ad affrontare i disagi che questa esperienza negativa creerà alla Comunità. Avremo bisogni dell’aiuto di tutti”.