Civate, il 14 settembre la “Marcia per Madre Terra” con il Coordinamento Rifiuri Zero

L’iniziativa lanciata dal Coordinamento era stata rinviata per maltempo

Partenza alle ore 10 da Civate. “Per cambiare le cose serve l’impegno di tutti”

CIVATE – Sabato 14 Settembre si svolgerà la ‘Marcia per Madre Terra’, l’iniziativa del Coordinamento Lecchese Rifiuti Zero già programmata per maggio ma rinviata per maltempo.

La partenza avverrà da Civate alle ore 10 presso il comune con passaggi ed ulteriori aggregazioni presso i comuni di Valmadrera, Malgrate e Lecco dove la marcia si concluderà verso le ore 13. QUI il volantino con tutte le informazioni per i partecipanti.

“L’iniziativa – spiegano gli organizzatori – vuole essere una continuazione delle manifestazioni già fatte per richiamare l’attenzione sui cambiamenti climatici, l’inquinamento e lo sfruttamento del nostro pianeta con le conseguenze a tutti note. Se siamo arrivati a questo punto è per la miopia di chi non capisce che denunciare il cambiamento climatico e chiedere un’ economia sostenibile significa chiedere l’alternativa di un mondo più giusto e con più posti di lavoro. “La terra è malata e la colpa è nostra!”. Per questo è necessario l’impegno di tutti e soprattutto dei giovani che subiranno le scelte fatte dalle generazioni precedenti”.

“Prima delle ferie il coordinamento ha proposto a tutti i comuni della provincia la dichiarazione di emergenza climatica, dichiarazione già votata dai consigli comunali di città importanti come Milano, Torino e molte altre, con la richiesta di intraprendere da subito azioni per la riduzione delle emissioni di CO2 a partire dagli edifici pubblici, incentivare il risparmio energetico e l’utilizzo di energie rinnovabili nonché di predisporre una pianificazione urbana a favore di una mobilità sostenibile”.