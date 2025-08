Civate, il 6 settembre si recupera la Notte Bianca

Dopo il rinvio del 26 luglio causa maltempo

Ecco il ricco programma

CIVATE – Dopo il rinvio causa maltempo del 26 luglio, Civate è pronta a vivere la sua Notte Bianca: l’appuntamento è fissato per sabato 6 settembre 2025, a partire dalle ore 18.00, con un ricco programma di eventi, musica, buon cibo e intrattenimento per tutte le età.

Organizzata dal Comune di Civate, la manifestazione coinvolgerà diverse zone del paese con attività diffuse che animeranno il centro fino a tarda sera.

In Piazza Antichi Padri, fulcro della festa, a partire dalle 18.00 saranno presenti bancarelle e uno scivolo gonfiabile acquatico per i più piccoli, attivi per tutta la serata. Alle 21.00 è in programma il concerto della CoolFun live band, mentre per tutta la serata saranno attivi gli stand di San Vito Pallavolo e GSG Civatese Basket. Non mancheranno anche i cocktail, grazie alla collaborazione con Nell Caffé.

Presso la Sala Civica di Villa Canali, spazio alla creatività e al gioco con una esposizione di mattoncini Lego®.

La Casa del Pellegrino ospiterà invece, alle 20.30, una visita guidata organizzata dall’Associazione Luce Nascosta, per chi desidera scoprire il patrimonio storico e culturale del paese.

In Piazza Piccola, sarà possibile ammirare una esposizione di scacchiere in legno realizzate da Lorenzo Bonomelli, mentre in Piazza Garibaldi il divertimento sarà scandito da musica e gusto: alle 19.00 aperitivo a cura della pasticceria Taverna, seguito alle 21.00 da una serata latina e musica a 360° con DJ Sdrommel e Jorge. A coronare la serata, alle 22.00, la distribuzione di bomboloni alla crema e brioches, sempre a cura della pasticceria Taverna.

Per tutta la durata dell’evento sarà attivo un servizio ristoro a cura della Protezione Civile di Civate, affiancato da food truck che offriranno street food e specialità per tutti i gusti.

