Civate, il video della corale giovanile San Pietro al Monte per la Croce Verde

Il coro ha realizzato un nuovo video musicale sposando la raccolta fondi per la Croce Verde di Bosisio

La direttrice Dell’Oro: “Con la nostra voce aiutiamo chi aiuta. Questo è il quarto video realizzato. Stiamo cercando di restare distanti, ma uniti”

CIVATE – E con questa siamo a quattro. Quattro produzioni video per restare, in questi tempi di quarantena, distanti ma uniti e trasmettere, a suon di musica, un messaggio di speranza, solidarietà e condivisione. Non si è fermata, o meglio è continuata a un altro… ritmo, l’attività della corale giovanile San Pietro al Monte, apprezzata e conosciuta formazione musicale civatese guidata dalla direttrice Cornelia dell’Oro e formata da circa 25 giovani cantori.

Nelle scorse ore, è stato pubblicato sui canali social del coro il quarto video realizzato ai tempi del coronavirus. “Questa volta abbiamo voluto lanciare un messaggio di solidarietà mettendo a disposizione la nostra voce per chi ci aiuta” puntualizza Dell’Oro. Ecco quindi che le note di “True colors” sono servite per lanciare e sostenere la raccolta fondi a favore della Croce Verde di Bosisio, i cui volontari sono impegnati in prima linea in queste settimane di emergenza sanitaria (per fare una donazione è possibile cliccare qui http://tiny.cc/fxy4kz). Un video colorato (il titolo della produzione è “True colors – Siamo fatti di mille colori”) in cui le splendide parole della canzone sono corredate, oltre che dai volti dei cantori, anche dalla immagini delle tante attività svolte dai volontari del sodalizio di Bosisio in questa maxi crisi sanitaria.

Un’emergenza che ha imposto a tutti noi di cambiare, al motto di #iorestoacasa, abitudini e routine. Anche il coro civatese si è dovuto adeguare.

“Fermata la consueta attività del coro, fatta di prove e concerti, abbiamo deciso di darci comunque da fare tra le mura di casa. E’ nata così anche l’idea di condividere dei video in rete. Abbiamo provato a usare la piattaforma zoom per registrare direttamente le canzoni, ma il ritorno di voci era frustante”. La direttrice ha allora escogitato una nuova modalità di azione. “Mando a ogni corista sul cellulare la traccia audio del brano da interpretare. Così poi ognuno la riproduce e me la rimanda così da poter procedere con la sincronizzazione”. Mentre la direttrice assembla le voci, c’è chi invece pensa a grafica e immagini: “E’ un nostro corista che si trova in questo periodo a Roma”.

E così, dopo un lavoro attento e minuzioso, il video è pronto per essere pubblicato e condiviso. “Non è una cosa da poco. Devo dire grazie ai miei giovani coristi grazie ai quali siamo riusciti a sfruttare la tecnologia e a scoprire una qualità insolita dei canali social”. Il primo video, realizzato nei primi giorni della quarantena, era ispirato al celebre brano “Viva la vida”. Nel secondo invece la corale giovanile San Pietro al Monte ha deciso di interpretare la nota canzone popolare “Dove te vet o Marietina… al tempo del coronavirus”. Per la domenica delle Palme è stato invece diffuso il brano sacro “O sacro convivium”, impreziosito dai disegni realizzati da piccoli ma strepitosi artisti . Poi giovedì è arrivato l’ultimo (per ora) video per sposare la causa della Croce Verde di Bosisio. Oltre ai video, i coristi civatesi si sono attrezzati anche per realizzare dei brevi tg in cui annunciano la loro attività. Insomma, una quarantena tutt’altro che noiosa!