Civate. Installazione del sistema di monitoraggio sul nuovo ponte di Isella

La SS36 chiude nelle notti di oggi e domani

Ecco come cambia la viabilità nel tratto interessato

LECCO – Al via, da questa sera (17 novembre), i lavori, programmati da Anas, per l’installazione del sistema di monitoraggio sul nuovo cavalcavia di Civate in sovrappasso alla strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” in corrispondenza del km 44,400, nel comune di Civate, provincia di Lecco.

Nel dettaglio è prevista la chiusura al traffico dal km 44,400 al km 45,800, in direzione Lecco, questa sera (17 novembre) dalle ore 21.00 alle ore 6.00 di domani. In direzione Milano, invece, è prevista la chiusura al traffico dal km 49,100 al km 44,400 dalle ore 21.00 di domani 18 novembre alle ore 6.00 del giorno successivo.

Il traffico in direzione Lecco verrà deviato allo svincolo di Isella-Civate al km 44,400 lungo la viabilità provinciale, con rientro alla statale al km 45,800 in corrispondenza dello svincolo di Oggiono-Galbiate-Valmadrera. In direzione Milano il traffico verrà deviato allo svincolo di Pescate al km 49,100 lungo la viabilità provinciale, con rientro sulla statale 36 allo svincolo di Civate al km 44,400.

Altri interventi lungo la SS36

Proseguono gli interventi per la manutenzione degli impianti in galleria lungo la strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, nel territorio comunale di Lecco. Per consentire l’esecuzione dei lavori, a partire da domani (18 novembre) saranno chiuse al traffico, le gallerie “Attraversamento Lecco” e “San Martino” dal km 50,650 al km 55,700.

Nel dettaglio è prevista la chiusura al traffico in direzione Sondrio, dal km 50,650 al km 55,600, dalle ore 21.00 del 18 novembre fino alle ore 5.00 del giorno successivo. In direzione Milano, la statale verrà chiusa al traffico dal km 55,700 al km 50,150 dalle ore 21.00 del 19 novembre fino alle ore 5.00 del giorno successivo. Il traffico sarà deviato sulla viabilità provinciale con indicazioni sul posto.