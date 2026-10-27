Civate. La Casa del Cieco celebra il legame uomo-animale

Un pomeriggio dedicato alla valorizzazione del ruolo dei cani nella vita dei più fragili

Tra testimonianze dirette e il contatto con i cani, la Casa del Cieco invita i cittadini a partecipare all’evento del 14 novembre

CIVATE- La Fondazione Casa del Cieco”Mons. Edoardo Gilardi”, in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Regionale e Provinciale (UICI), insieme alla squadra cinofila della Protezione Civile di Cinisello Balsamo, organizza un pomeriggio dedicato al legame tra uomo e animale: l’obiettivo è quello di sottolineare l’importanza degli animali all’interno della vita delle persone più fragili, passando dalla pet therapy alle necessità delle persone non vedenti.

L’evento è previsto per sabato 14 novembre alle ore 15:00 presso la Fondazione Casa del Cieco a Civate, in Via N. Sauro, 5. I partecipanti potranno scoprire la funzione fondamentale dei cani nell’accompagnamento delle persone non vedenti, ma anche di quelle più fragili attraverso la pet therapy: i presenti potranno infatti accarezzare i cani attraverso un momento di condivisione e partecipazione. Inoltre la testimonianza diretta di persone non vedenti così come quella di un rappresentante della Squadra Cinofila della Protezione Civile contribuiranno a dimostrare l’importanza di questi animali. Sarà un’occasione per mettere in luce e approfondire i diritti dei cani guida così come dei loro padroni, sottolineando la centralità dell’accesso libero e sicuro nei luoghi pubblici.

A seguire la conferenza stampa delle 17:00 vedrà presenti alcune tra le principali autorità del territorio tra cui il Presidente della Fondazione Casa del Cieco Franco Lisi, il Presidente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Regionale Silvano Stefanoni e della Provincia di Lecco Paola Vassena. L’evento si chiuderà poi con un piacevole rinfresco.

Il Presidente, Franco Lisi sottolinea come “la presenza e il sostegno saranno di fondamentale importanza per ribadire insieme i valori dell’inclusione e dei diritti”.