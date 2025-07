Civate. Proseguono i lavori per la rete idrica e fognaria

Continuano gli interventi di Lario Reti Holding

Investiti 2,2 milioni per l’ambiente e i cittadini

CIVATE – Proseguono a Civate gli interventi di Lario Reti Holding per la separazione delle reti fognarie e la sostituzione della rete idrica. Avviati nell’autunno 2024, i lavori prevedono un investimento complessivo di 2,2 milioni di euro e porteranno benefici significativi sia per i cittadini sia per l’ambiente, contribuendo in particolare a prevenire eventuali sversamenti di reflui nel bacino occidentale del Lago di Annone.

Attualmente i lavori sono in corso lungo via Coppola, dove continueranno fino all’8 agosto, data prevista per la sospensione estiva. Gli interventi riprenderanno il 25 agosto, proseguendo da via Coppola in direzione di via Broggi.

Con l’avanzare del cantiere, la viabilità sarà soggetta a modifiche temporanee, concordate di volta in volta con la Polizia Locale e opportunamente segnalate tramite apposita cartellonistica.

Lario Reti Holding segnala: “Durante l’esecuzione dei lavori potrebbero verificarsi episodi di torbidità dell’acqua, comunemente noti come ‘acqua gialla’. In tali casi, si consiglia ai cittadini di lasciar scorrere l’acqua per alcuni secondi prima dell’utilizzo”.

Sebbene i lavori siano di natura itinerante, Lario Reti Holding invita la cittadinanza a mantenere la massima prudenza, poiché tutte le aree interessate dagli interventi devono essere considerate a tutti gli effetti zone di cantiere.

Inoltre, Lario Reti Holding ricorda che i ripristini asfaltici finora effettuati sono da considerarsi provvisori, per permettere il naturale assestamento del terreno, che potrebbe provocare dislivelli o irregolarità nella pavimentazione.

Trascorso il periodo necessario per il naturale assestamento del terreno, generalmente tra 6 e 9 mesi, Lario Reti Holding procederà al rifacimento definitivo del manto stradale. Questo intervento è previsto, ad esempio, in via Roncaglio e via Belvedere, dove l’asfaltatura finale è programmata per le prossime settimane.