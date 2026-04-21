Civate, riapre l’ufficio postale rinnovato in versione “Polis”

Riaperto l’ufficio di via Del Ponte 8 dopo i lavori di ammodernamento

Attivati i servizi Polis con nuove funzioni per i cittadini e la PA

CIVATE – Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Civate, completamente rinnovato e ora operativo nella nuova versione “Polis” promossa da Poste Italiane. La sede di via Del Ponte 8 torna dunque disponibile dopo gli interventi di ristrutturazione e ammodernamento che hanno interessato spazi, servizi e tecnologie, con l’obiettivo di integrare anche le principali funzioni della Pubblica Amministrazione.

Il progetto rientra nel piano nazionale Polis, iniziativa pensata per rafforzare la coesione economica e sociale nei comuni sotto i 15mila abitanti, attraverso l’ampliamento dei servizi accessibili direttamente negli uffici postali.

La struttura è stata completamente rinnovata con nuovi arredi, una nuova organizzazione degli spazi e un’attenzione particolare all’accessibilità, grazie anche all’introduzione di una corsia per ipovedenti. Gli ambienti sono stati inoltre riqualificati con soluzioni a basso impatto ambientale e illuminazione a risparmio energetico.

È stato realizzato anche uno sportello ribassato dedicato ai servizi della Pubblica Amministrazione, pensato per facilitare l’accesso da parte dei cittadini.

Tra i servizi disponibili figurano il rilascio dei certificati anagrafici e numerose prestazioni INPS, tra cui cedolino pensione, certificazione unica e modello OBIS-M.

Grazie alla convenzione tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è inoltre possibile presentare la richiesta di rilascio o rinnovo del passaporto direttamente allo sportello, senza recarsi in Questura, con consegna del documento anche a domicilio.

L’ufficio postale di Civate è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35.

Con il progetto Polis, Poste Italiane conferma la volontà di mantenere una presenza capillare sul territorio, rafforzando il ruolo degli uffici postali come punti di accesso ai servizi pubblici e presidio per le comunità locali.