Civate ricorda il sindaco Rino, a un anno dalla sua scomparsa

Un anno fa la scomparsa del sindaco Baldassarre Mauri

Il ricordo del sindaco Isella e dell’amministrazione comunale: “Oggi abbiate tutti un pensiero per lui”

CIVATE – L’Amministrazione Comunale di Civate desidera ricordare con stima e affetto il Sindaco Baldassarre Mauri a un anno di distanza dalla sua scomparsa.

“Ancora oggi è molto vivo il ricordo di Rino che ha svolto il suo incarico con grande passione e professionalità. E’ stato un Sindaco vicino ai suoi cittadini e sempre attento alle esigenze della sua comunità e che sarà ricordato per le speciali relazioni umane che sapeva costruire con le persone” hanno ricordato il sindaco Angelo Isella e l’amministrazione comunale, che hanno lanciato un appello:

“Visto che non sarà possibile ricordarlo attraverso le iniziative previste per oggi e per sabato 7 marzo, a causa delle disposizioni per contrastare l’emergenza Coronavirus, chiediamo alla cittadinanza di dedicare un pensiero e un ricordo nella giornata odierna al Sindaco Mauri”.