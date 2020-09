Civate. Ripartiamo insieme: tre serate all’insegna di cibo e solidarietà

Dall’11 al 13 settembre in oratorio a Civate

Per gli Amici allevatori di Amatrice e la cooperativa Kashao

CIVATE – “Ripartiamo insieme” è lo slogan che la Società Escursionisti Civatesi, il Gruppo Alpini di Civate e la Parrocchia dei Santi Vito e Modesto, con il patrocinio del comune di Civate, hanno scelto per le tre serate che si terranno dall’11 al 13 settembre in oratorio a Civate.

Tre cene per provare a ripartire insieme facendo beneficenza

Il ricavato delle serate, infatti, sarà interamente suddiviso tra gli Amici allevatori di Amatrice e la cooperativa Kashao di Don Herman a Bangui (Rep. Centrafricana).

Venerdì 11 settembre dalle ore 19: Gustando Amatrice, piatti e prodotti tipici della tradizione amatriciana. Il ricavato della serata andrà in favore degli allevatori di Amatrice.

Sabato 12 settembre dalle ore 19: Gustando Amatrice e… Viva gli Alpini. Piatti e prodotti tipici della tradizione amatriciana incontrano la porchetta e la polenta taragna degli Alpini. Il ricavato della serata verrà suddiviso tra gli allevatori di Amatrice e la Cooperativa Kashao.

Domenica 13 settembre alle ore 19: Cena comunitaria, menù completo (dall’antipasto al dolce) adulti € 20 – bambini € 10. Prenotazione obbligatoria tel. 347 8637468 Mariarosa. Il ricavato della serata andrà in favore della cooperativa Kashao di Don Herman a Bangui (Rep. Centrafricana).

“Questo è il terzo anno che vengono raccolti fondi a favore di Stefano e Pietro, gli amici allevatori di Amatrice colpiti dal sisma del 2016. Gli aiuti concreti ricevuti sono serviti in questi anni ad aiutarli a ripartire supportandoli nella ricostruzione delle loro case e delle loro attività. Lo scorso mese di Aprile, in piena emergenza sanitaria, si sono ricordati degli amici civatesi e hanno fatto un gesto che ha scaldato il cuore di tutti in quei giorni bui di lockdown. Stefano e Pietro, infatti, hanno rinunciato a una donazione a loro favore chiedendo all’Associazione LumbeLumbe Onlus di depositare la somma a loro destinata sul conto corrente di Aiutiamoci Fondo della Comunità di Civate. Un bellissimo esempio di solidarietà di ritorno che dimostra e fa capire ancora una volta che fare il bene genera altro bene e gratitudine. In occasione delle serate verranno raccolti fondi anche a favore della cooperativa Kashao situata a Bangui nella Repubblica Centrafricana. La cooperativa è nata per favorire l’integrazione di uomini e donne della Diocesi di Bangui. La donazione vuole essere un ausilio a Don Hermann al fine di supportarlo nel suo intento di aiutare la popolazione locale e combattere, almeno in parte, la fame e la povertà”.

Tre serate gustando prelibatezze rispettando le normative vigenti anti Covid. Sarà possibile consumare cibi e/o bevande solo ed esclusivamente seduti ai tavoli secondo le disposizioni date dal personale. Mascherina obbligatoria (e indossata correttamente) quando non si è seduti ai tavoli. Durante le serate di venerdì e sabato sarà possibile acquistare il Pecorino del Caseificio Storico di Amatrice grazie alla preziosa collaborazione con Valsecchi Formaggi di Civate. Info e aggiornamenti sulla pagina Facebook Sec Civate.