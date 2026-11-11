Civate si illumina di rosso contro la violenza sulle donne

La Porta dei Laghi sarà illuminata di rosso in occasione del 25 novembre

Il 29 novembre spettacolo teatrale ‘Corde Rosa’

CIVATE – Un segnale luminoso per richiamare l’attenzione sul tema della violenza di genere e uno spettacolo teatrale per raccontare storie di coraggio e determinazione. Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Civate aderisce alle iniziative legate alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con due appuntamenti sul territorio.

In occasione del 25 novembre, la Porta dei Laghi sarà illuminata di rosso, un gesto simbolico per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del rispetto, della tutela dei diritti delle donne e della prevenzione di ogni forma di abuso e discriminazione.

Le iniziative proseguiranno domenica 29 novembre, alle 21, nell’Aula Magna “Rino Mauri”, dove sarà proposto lo spettacolo teatrale “Corde Rosa”, dedicato alle donne che hanno sfidato la montagna e la storia.

Due momenti diversi, ma uniti dalla volontà di mantenere alta l’attenzione su un tema che richiede impegno e consapevolezza durante tutto l’anno.

“Illuminare di rosso La Porta dei Laghi significa lanciare un messaggio immediato, visibile a tutti, mentre con lo spettacolo “Corde Rosa” vogliamo offrire uno spazio di ascolto e consapevolezza condivisa”, sottolinea l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Angelo Isella, che invita tutta la cittadinanza a partecipare alla serata del 29 novembre.