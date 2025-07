Civate si prepara alla serata speciale della “Notte Bianca”

Concerti, esposizioni, visite guidate e tante attività

L’iniziativa si svolgerà sabato 26 luglio dalle 18

CIVATE – A Civate è in arrivo un evento speciale: la Notte Bianca. L’iniziativa, promossa dal Comune, si terrà sabato 26 luglio a partire dalle ore 18 e animerà il paese con una serata ricca di appuntamenti e intrattenimento.

In Piazza Antichi Padri, dalle ore 18 e per tutta la serata, ci saranno bancarelle e uno scivolo gonfiabile acquatico per il divertimento di grandi e piccoli. Alle 21 spazio alla musica con il concerto di Francesca Emotion Live, seguito dall’apertura degli stand a cura di San Vito Pallavolo e Basket GSG Civate. A completare l’offerta, una speciale serata cocktail firmata Nell Caffè.

Presso la Sala Civica Vinna Canali sarà allestita un’esposizione di mattoncini Lego. Alla Casa del Pellegrino, dalle 20:30, si terrà una visita guidata organizzata dall’Associazione Luce Nascosta. In Piazza Piccola sarà possibile ammirare un’esposizione di scacchiere in legno realizzate da Lorenzo Bonomelli. In Piazza Garibaldi, dalle 19, l’aperitivo sarà offerto dalla Pasticceria Taverna; a seguire, dalle 21, la serata latina con musica a 360° con dj Sdrommel, mentre alle 22 saranno serviti bomboloni alla crema e brioche sempre a cura della Pasticceria Taverna.

Alla Hostaria da Edo, in via Valle dell’Oro 4, dalle ore 21 andrà in scena Irlanda Lombarda di Renato Ornaghi, con i grandi capolavori del folk irlandese reinterpretati e cantati in lingua lombarda. Per tutta la serata sarà attivo il servizio ristoro, curato dalla Protezione Civile di Civate, insieme a un food truck.

Gli organizzatori della Notte Bianca ringraziano per la collaborazione: Hostaria da Edo, Italian Lego Users Group, Ass.ne Luce Nascosta, Polisportiva San Vito, GSG Civatese, pasticceria Taverna, Nell Caffè, Protezione Civile Civate.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.