Civate, si progetta la riqualificazione del palazzo comunale

Lavori in vista al municipio, pronto il progetto preliminare per la riqualificazione

Restauro del palazzo e rivisitazione degli spazi. Interventi per un milione di euro

CIVATE – Il municipio di Civate sarà rimesso a nuovo: in questi giorni è stato consegnato all’amministrazione comunale la progettazione preliminare relativa agli interventi di restauro e riqualificare del palazzo comunale.

Risalente alla fine dell’Ottocento, l’edificio, che in passato aveva ospitato anche le scuole del paese, ha già fruito di lavori di sistemazione negli ultimi decenni, ora ci si prepara ad un intervento più complessivo, ovvero il restauro conservativo dell’immobile e una rivisitazione degli spazi.

“Lo studio, appena consegnatoci, offre alcuni spunti importanti che approfondiremo nei prossimi giorni – spiega il sindaco Angelo Isella – verranno recuperare delle aree dell’edificio, in particolare nei locali oggi utilizzati come magazzino nell’ala nord, troppo umidi per essere adibiti ad uffici, saranno collocati i vani tecnici, la caldaia e lo spogliatoio. La sala consiliare, diventata ormai troppo grande essendo diminuito il numero di consiglieri e anche il pubblico, sarà ridotta nella sua ampiezza, ricavando un ulteriore spazio da reimpiegare. Un intervento importante riguarderà inoltre anche il recupero del sottotetto e quindi nuovi locali”.

La riqualificazione guarda anche all’esterno del municipio: “Sarà rimesso a nuovo il giardino sul lato nord e sarà realizzata una scaletta che consentirà di scendere dal parcheggio superiore e raggiungere l’ingresso originario del municipio, oggi chiuso”.

Proprio riguardo l’accesso del palazzo ci sono due possibili ipotesi al vaglio dell’amministrazione, ovvero istituire un unico ingresso, ovvero il portone principale a piano terra, oppure mantenere anche l’ingresso secondario sul retro, nella parte superiore del palazzo. “In ogni caso sarà realizzato un ascensore interno che consentirà ai portatori di handicap di poter raggiungere gli uffici del piano superiore pur accedendo dal pian terreno” spiega il sindaco.

Un’altra variabile che l’amministrazione tiene in considerazione riguarda il nuovo immobile di circa 300 metri quadri che dovrebbe sorgere alle spalle del municipio, come onere per la riqualificazione dell’area ex Black&Decker e che sarà ceduto al comune insieme a nuovi parcheggi. “Quali uffici vi andremo a collocare è ancora tutto da decidere” sottolinea Isella.

Ammonta a circa un milione di euro la prima stima dei lavori per il restauro del palazzo comunale: “Il recupero di queste risorse è un tema che stiamo affrontando – spiega il primo cittadino – l’accensione di un mutuo è una possibilità ma vorrei evitarla se possibile. Siamo in attesa della pubblicazione di un bando di finanziamento che dovrebbe riguardare specificatamente lavori di riqualificazione dei municipio, un’altra ipotesi è invece l’utilizzo di risorse che dovremmo introitare nei prossimi mesi e derivanti da importanti oneri urbanistici legati all’ampliamento di un’azienda”.

“Mi auguro – conclude il sindaco Isella – di poter far partire i lavori prima della scadenza del mio mandato”.