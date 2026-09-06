Civate. Taglio del nastro per ‘La Porta dei Laghi’: “Spazio vivo e di accoglienza”

La cerimonia si è svolta domenica mattina a Isella, nei pressi dell’area completamente riqualificata
Il sindaco Angelo Isella: “Abbiamo vinto una sfida”
CIVATE – “Uno spazio vivo, capace di generare servizi, attività e accoglienza. Uno spazio dei cittadini, che invitiamo ad averne sempre cura e rispetto. Benvenuti alla Porta dei Laghi”. Così il sindaco di Civate Angelo Isella nell’inaugurare il nuovo edificio realizzato in località Isella, nato dalla ricostruzione del fabbricato campeggio ex ‘Mexico’ e dalla riqualificazione dell’area circostante.
Un investimento strategico da 1,3 milioni di euro, dei quali 900 mila finanziati da Regione Lombardia e 400 mila dal Comune di Civate, per il futuro del territorio, capace di andare oltre i confini comunali e di generare valore per l’intero comprensorio del Lago di Annone.
La ‘Porta dei Laghi’, così ribattezzata in onore della location, posta appunto alle porte dei laghi della Brianza e del Lago di Como, è stata inaugurata domenica mattina alla presenza delle istituzioni del territorio e di tanti cittadini, in occasione della Festa del Lago che in questi giorni anima la frazione.
Erano presenti i sindaci del comprensorio del Lago di Annone, gli sponsor e i partner del progetto, la Provincia di Lecco, rappresentata dal vicepresidente Mattia Micheli e Regione Lombardia con il Sottosegretario Mauro Piazza. Assente (giustificato) l’assessore Massimo Sertori, sul cui tavolo, come ha ricordato Piazza, è nato il progetto: “L’intervento costituisce un importante tassello nel percorso di sviluppo turistico, ambientale e sociale dell’area, favorendo una maggiore fruizione degli spazi e una nuova valorizzazione delle potenzialità del territorio – ha spiegato – come Regione, siamo particolarmente orgogliosi di questo traguardo che affianca tanti altri interventi in corso a Civate, tutti inquadrati all’interno di una strategia precisa di valorizzazione del territorio”.
Il vicepresidente della Provincia Micheli ha ricordato che il luogo dove oggi sorge la Porta dei Laghi ha atteso a lungo di essere riqualificato: “Finalmente questa zona strategica per il territorio riacquista valore, sono certo servirà non solo i civatesi ma tanti altri lecchesi e visitatori. Ringrazio tutti per l’intenso lavoro portato avanti in questi anni”.
Nel suo intervento il sindaco di Civate Angelo Isella ha sottolineato il valore sovracomunale del servizio, che comprende lido e chiosco/bar (per il quale sarà presto indetta una procedura di gara per l’affidamento del servizio): “La visione che ci ha condotti alla Porta dei Laghi va oltre i confini del nostro paese e intende valorizzare tutto il territorio. Questo luogo è un varco per tutti quelli che arrivano da Milano e dalla Brianza, qui per la prima volta si ha l’occasione di fermarsi e ammirare il lago e le nostre montagne, di scoprire un territorio straordinario. La Porta dei Laghi è un invito a fermarsi, osservare ed esplorare e, allo stesso tempo, ci riporta indietro nel tempo, a quando la penisola di Isella era località di villeggiatura per parte della Brianza e hinterland milanese. Con questo intervento, dunque, non generiamo una nuova vocazione ma le restituiamo valore“.
“L’area che ospita la Porta dei Laghi attendeva da oltre 30 anni di essere recuperata – ha continuato Isella – abbiamo messo in campo un importante lavoro di rigenerazione urbana, un impegno corale di diverse realtà, private, pubbliche e di volontariato, che saluto e ringrazio per il supporto e le competenze tecniche che ci hanno permesso di vincere questa sfida e dimostrare che anche una piccola comunità come la nostra può fare cose grandi. Ora l’appello è ai cittadini e a chi ne farà uso: starà anche a voi avere cura di questo luogo e rispettarlo“.
Prima del taglio del nastro Don Luca, parroco di Civate, ha benedetto la struttura e i presenti, quindi è stato organizzato un tour con l’architetto progettista che ha diretto i lavori, Livio Dell’Oro. Il nuovo edificio è stato realizzato su due livelli, destinato ad accogliere, da un lato, le associazioni del territorio e, dall’altro, un’attività di bar-caffetteria, oltre alla sistemazione degli spazi esterni con un’area giochi per bambini e un percorso benessere e fitness immerso nel verde.
Acinque Innovazione è stata partner energetico del Comune di Civate con la realizzazione di due interventi nel nuovo comprensorio. Sul tetto del nuovo edificio a due piani in via Isella, Acinque ha installato un impianto fotovoltaico da 32 kW di potenza, per un totale di 64 pannelli fotovoltaici. Un impianto che permetterà di coprire gran parte del fabbisogno energetico della struttura da una fonte rinnovabile, quella solare, e quindi di abbattere i costi energetici per l’Amministrazione comunale e i futuri gestore dell’area. A corredo di questo intervento, la società ha installato una stazione di ricarica multiservizio smart per biciclette elettriche nell’area del nuovo lido
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