Civate. Taglio del nastro per ‘La Porta dei Laghi’: “Spazio vivo e di accoglienza”

Erano presenti i sindaci del comprensorio del Lago di Annone, gli sponsor e i partner del progetto,. Assente (giustificato) l’assessore Massimo Sertori, sul cui tavolo, come ha ricordato Piazza, è nato il progetto: “L’intervento costituisce un importante tassello nel percorso di sviluppo turistico, ambientale e sociale dell’area, favorendo una maggiore fruizione degli spazi e una nuova valorizzazione delle potenzialità del territorio – ha spiegato – come Regione, siamo particolarmente orgogliosi di questo traguardo che affianca tanti altri interventi in corso a Civate, tutti inquadrati all’interno di una strategia precisa di valorizzazione del territorio”.

Il vicepresidente della Provincia Micheli ha ricordato che il luogo dove oggi sorge la Porta dei Laghi ha atteso a lungo di essere riqualificato: “Finalmente questa zona strategica per il territorio riacquista valore, sono certo servirà non solo i civatesi ma tanti altri lecchesi e visitatori. Ringrazio tutti per l’intenso lavoro portato avanti in questi anni”.

Nel suo intervento il sindaco di Civate Angelo Isella ha sottolineato il valore sovracomunale del servizio, che comprende lido e chiosco/bar (per il quale sarà presto indetta una procedura di gara per l’affidamento del servizio): “La visione che ci ha condotti alla Porta dei Laghi va oltre i confini del nostro paese e intende valorizzare tutto il territorio. Questo luogo è un varco per tutti quelli che arrivano da Milano e dalla Brianza, qui per la prima volta si ha l’occasione di fermarsi e ammirare il lago e le nostre montagne, di scoprire un territorio straordinario. La Porta dei Laghi è un invito a fermarsi, osservare ed esplorare e, allo stesso tempo, ci riporta indietro nel tempo, a quando la penisola di Isella era località di villeggiatura per parte della Brianza e hinterland milanese. Con questo intervento, dunque, non generiamo una nuova vocazione ma le restituiamo valore“.

“L’area che ospita la Porta dei Laghi attendeva da oltre 30 anni di essere recuperata – ha continuato Isella – abbiamo messo in campo un importante lavoro di rigenerazione urbana, un impegno corale di diverse realtà, private, pubbliche e di volontariato, che saluto e ringrazio per il supporto e le competenze tecniche che ci hanno permesso di vincere questa sfida e dimostrare che anche una piccola comunità come la nostra può fare cose grandi. Ora l’appello è ai cittadini e a chi ne farà uso: starà anche a voi avere cura di questo luogo e rispettarlo“.