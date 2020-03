Civate. Varo del ponte di Isella, Statale 36 chiusa tra sabato e domenica

SS36 chiusa in entrambe le direzioni dalle 19 di sabato 14 marzo

Si vara il ponte di Isella durante il prossimo fine settimana

CIVATE – Per consentire ai tecnici le operazioni di varo del cavalcavia di Isella Anas ha predisposto la chiusura notturna della statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” durante il prossimo weekend.

Dalle ore 19 di sabato 14 marzo alle ore 8 di domenica 15 marzo la statale sarà chiusa nel tratto compreso tra lo svincolo di Galbiate/Oggiono, al km 40,900, e lo svincolo di Oggiono/Galbiate/Valmadrera, al km 45,800, in entrambe le direzioni.

Per effetto della limitazione, le cui modalità sono state condivise con gli Enti locali, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco al tavolo tecnico convocato presso la Prefettura di Lecco a fine febbraio, il traffico in direzione nord sarà deviato in uscita allo svincolo Galbiate/Oggiono, al km 40,900, con proseguimento sulla provinciale 49 in direzione Oggiono fino all’incrocio con la provinciale 51 per Lecco e successivo rientro sulla statale 36 allo svincolo di Oggiono/Galbiate/Valmadrera, al km 45,550.

La circolazione in direzione sud sarà invece indirizzata in uscita obbligatoria allo svincolo di Oggiono/Galbiate/Valmadrera, al km 45,800, con prosecuzione sulla provinciale 51 in direzione Oggiono fino all’incrocio con la provinciale 49, da percorrere in direzione di Annone e Molteno, con rientro sulla statale 36 allo svincolo di Galbiate/Oggiono, al km 40,900.