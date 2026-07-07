Con Living Land ragazzi di Valmadrera, Civate e Malgrate al lavoro per la comunità

Ragazzi all’opera per la riqualificazione e la cura del territorio

Con Util’Estate ed “Estate dei mestieri” si è lavorato sulla cura degli spazi pubblici

VALMADRERA – Un numeroso gruppo di ragazzi e ragazze residenti nei comuni di Valmadrera, Civate e Malgrate ha partecipato con entusiasmo, dal 23 giugno al 3 luglio, ai progetti di Living Land “UtilEstate” e “Estate dei mestieri”, promossi dall ‘Ambito Territoriale di Lecco e dal Polo Lago.

I giovani partecipanti hanno dedicato due settimane alla cura degli spazi pubblici, dimostrando un forte senso civico e un concreto spirito di collaborazione.

Gli interventi nel comune di Valmadrera hanno riguardato opere di manutenzione presso il parco giochi in zona Parè, la verniciatura completa della recinzione della scuola dell’Infanzia “Collodi” e dell’asilo nido “La Coccinella”, la sistemazione dei giochi esterni della scuola dell’infanzia “Paolo VI” e la manutenzione della casetta dei libri al parco Casnedi per terminare con interventi di manutenzione presso la scuola professionale CFP “Aldo Moro”.

Nel comune di Civate i ragazzi hanno sistemato il punto accoglienza al Pozzo, la ringhiera presso i complessi scolastici, il ripristino e la verniciatura di tavoli e panchine comunali incluse le “panchine parlanti” e la riqualificazione con restauro di due murales nelle località di Tozio e in via dei Rii.

Un sentito ringraziamento va agli educatori Martina Ruberto e Pierluigi Pintori, alla coordinatrice Simona Panzeri, e ai volontari Pantaleone Mazzitelli, Massimo Sacchelli e Francesco Sangiovanni.

Il progetto si è concluso con un’allegra pizzata in compagnia. Durante l’evento gli assessori Rita Bosisio, Silvia Tantardini e Ambrogina Maggi hanno espresso la gratitudine delle Amministrazioni locali, consegnando personalmente ai ragazzi il meritato contributo sotto forma di buoni spesa.

“Un grazie a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato a questa bellissima esperienza, dimostrando una grande voglia di stare insieme e un profondo senso civico. Il loro operato rappresenta un esempio estremamente positivo per i loro coetanei e per l’intera comunità”.