MALGRATE/VALMADRERA – Conclusi i lavori di messa in sicurezza, riaperta al transito veicolare la ex Sp 583 La Rocca tra Malgrate e Valmadrera. Dopo alcuni lavori di messa in sicurezza la strada era rimasta chiusa nei giorni scorsi a seguito della caduta di alcuni massi, rimasti bloccati dalle reti protettive. Da ieri sera, mercoledì, la strada è di nuovo aperta al transito.