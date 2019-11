Dopo tanti anni Malgrate s’illuminerà per Natale grazie a Pro Loco e commercianti

Sabato pomeriggio l’accensione delle luminarie nelle vie principali

L’iniziativa della rinnovata Pro Loco che ha coinvolto i negozianti

MALGRATE – A memoria di malgratese, ben pochi ricordano l’ultima volta che il paese sia stato illuminato per le feste natalizie. Non sarà così più così: questo Natale tutti e quattro i rioni di Malgrate saranno decorati dalle luminarie, posizionate nelle vie principali.

E’ l’obiettivo centrato dalla Pro Loco di Malgrate, recentemente rinnovata nei suoi vertici, che ha coinvolto i commercianti e il Comune, raccogliendo oltre una quarantina di adesioni tra gli esercenti.

“Abbiamo raccolto il testimone a luglio e abbiamo avuto tempi stretti per formare il gruppo e organizzarci, ma siamo riusciti nell’intento di realizzare questa prima iniziativa – spiega il neo presidente della Pro Loco, Marco Vassena – Siamo riusciti ad installare le luminarie nei quattro rioni. E’ un piccolo orgoglio per noi e rappresenta l’anno zero di un percorso che abbiamo appena iniziato”

Le luminarie, fanno sapere dalla Pro Loco, sono state distribuite in modo equo tra i quartieri del paese, per non penalizzare nessuno. Ai commercianti aderenti sarà distribuita una cartolina da esporre alle proprie vetrine per evidenziare il proprio contributo alle luminarie natalizie. Il Comune garantirà invece la fornitura di energia elettrica.

Più collaborazione con commercianti e cittadini

Con il nuovo corso della Pro Loco, la collaborazione con i commercianti, spiega Marco Vassena, “sarà sempre di più incentivata. La nostra intenzione è quella di proporre diversi tipi di eventi in paese, ludici, sportivi, culturali, musicali e trasformare la nostra pagina Facebook in una piattaforma dove i cittadini e i visitatori potranno restare aggiornati sugli eventi che si terranno a Malgrate. Il nostro è un paese piccolo ma in una contesto bellissimo. Quello che è mancato finora è un collante, un legame più stretto, tra le persone”.

Anche i singoli cittadini saranno coinvolti: “Da gennaio inizierà la campagna di tesseramento. I nostri soci non prenderanno la tessera ‘e basta’, ma saranno costantemente informati e resi partecipi, con l’iscrizione al gruppo WhatsApp, alle attività della Pro Loco”.



Il sindaco: “Bene il coinvolgimento dei cittadini”

“Per l’amministrazione comunale, la Pro Loco è un punto di forza importante – ha sottolineato il sindaco Flavio Polano – Malgrate si candida ad essere un paese vivibile per i propri cittadini e turistico, aperto a chi voglia visitarci. Auspico quindi un impegno su entrambi questi fronti, da un lato la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini (è già significativo il coinvolgimento dei commercianti per le luminarie) e dall’altro iniziative che richiamino visitatori. Abbiamo tante cose da fare, le faremo nel tempo”