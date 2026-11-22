Un percorso di iniziative per rendere le feste un momento di partecipazione e condivisione

CIVATE – A Civate dall’8 dicembre al 10 gennaio un ricco programma di iniziative, appuntamenti e momenti di condivisione per vivere la magia delle festività natalizie e riscoprire il valore dello stare insieme. Un percorso di iniziative che vuole rendere il periodo delle festività un momento di partecipazione e condivisione, valorizzando il senso di comunità e il ruolo fondamentale delle associazioni, dei commercianti e delle realtà locali.

Il programma prenderà il via martedì 8 dicembre con Aspettando il Natale, l’accensione delle luminarie in piazza Antichi Padri, i mercatini e le attività per i bambini, in collaborazione con Vivicivate. Nei giorni successivi spazio alle letture natalizie in Biblioteca, allo spettacolo teatrale dedicato alla salita del 1957 all’Elger e alla Cena del Fondo Comunità di Civate presso l’Oratorio.

Non mancheranno le iniziative dedicate alle famiglie e ai più piccoli: il presepe vivente, la festa del basket e la gita ai mercatini di Natale di Arco con visita alla distilleria Marzadro. La musica accompagnerà diversi momenti delle festività, con il Concerto del Corpo Musicale il 18 dicembre e quello della Corale San Pietro al Monte il 20 dicembre, entrambi nella Chiesa Parrocchiale.

Tra gli appuntamenti più attesi anche la fiaccolata al Monte Cornizzolo del 23 dicembre, l’arrivo di Babbo Natale e le Pive Natalizie nelle case di riposo cittadine il 24 dicembre e l’immancabile Trippa degli Alpini. Il calendario proseguirà dopo Natale con la tombola parrocchiale di Santo Stefano e il concerto Mélange Comique di Spirabilia nella chiesa di San Calocero.

Il 27 dicembre sarà inoltre dedicata una strada a Don Vincenzo Gatti, in direzione della Basilica di San Pietro al Monte. Le iniziative si concluderanno nel nuovo anno con la tombola parrocchiale dell’Epifania, il 6 gennaio, e la sottoscrizione a premi dei commercianti, il 10 gennaio.

Ogni appuntamento rappresenta un’occasione per incontrarsi, partecipare e sentirsi parte di una comunità. Il contributo delle associazioni civatesi, delle realtà commerciali e di tutti i volontari è prezioso e testimonia quanto la collaborazione e la disponibilità delle persone siano fondamentali per costruire momenti di aggregazione e mantenere vive le tradizioni del paese.