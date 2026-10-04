Ex Villa Ciceri, conclusi i lavori: nuovo parcheggio e parco riqualificato

Intervento realizzato da Aler Bergamo, Lecco e Sondrio

L’amministrazione: “Restituiamo alla comunità uno spazio rinnovato e fruibile da tutti”

VALMADRERA – È finalmente fruibile dalla cittadinanza il nuovo spazio pubblico realizzato nell’area dell’ex Villa Ciceri, tra via F. Rocca e piazza Monsignor Citterio. Dal primo ottobre si sono infatti conclusi i lavori di realizzazione del nuovo parcheggio pubblico e di riqualificazione del parco urbano, intervento realizzato da ALER Bergamo, Lecco e Sondrio.

Un’opera attesa da tempo, il cui iter si è rivelato particolarmente lungo e complesso. L’intervento nasce dalla convenzione sottoscritta nel 2018 tra il Comune di Valmadrera e ALER, che ha svolto il ruolo di stazione appaltante. Nel corso degli anni non sono però mancate le difficoltà, a partire dalla necessità di definire la titolarità di una porzione di terreno interessata dai lavori.

A complicare ulteriormente il percorso è stato poi l’aumento dei costi dei materiali da costruzione seguito alla ripresa post-pandemica e al mutato scenario internazionale, che ha reso necessaria una revisione del progetto esecutivo. Infine, il fallimento dell’impresa inizialmente incaricata ha portato alla risoluzione del contratto e a una nuova sospensione del cantiere, necessaria per completare le procedure amministrative relative alle opere già eseguite e a quelle ancora da realizzare.

Per portare a termine l’intervento i lavori sono stati quindi affidati alla Riva Giardini S.p.A. di Lurago d’Erba, che ha curato l’ultimazione dell’opera.

Il risultato è un’area profondamente rinnovata, pensata per essere maggiormente integrata nel tessuto del centro cittadino. In precedenza il parco era accessibile esclusivamente da piazza Monsignor Citterio e veniva percepito soprattutto come pertinenza della villa, più che come spazio pubblico. Ora, invece, l’area si apre anche verso via F. Rocca e diventa un punto di collegamento e di sosta tra la strada e la piazza.

Tra gli interventi realizzati c’è il nuovo parcheggio pubblico, con accesso da via F. Rocca, che dispone di sette stalli, uno dei quali riservato alle persone con disabilità. È stato inoltre realizzato un percorso pedonale interno, accompagnato da nuovi elementi di arredo urbano, mentre il verde è stato arricchito con la messa a dimora di nuove essenze arboree. Completano l’intervento il nuovo impianto di illuminazione pubblica, progettato in coerenza con il contesto del centro cittadino.

Il quadro economico complessivo dell’opera ammonta a 268.295,64 euro, comprese le spese di progettazione e quelle tecniche.

L’Amministrazione comunale non nasconde i disagi provocati dal protrarsi del cantiere, rivolgendosi in particolare ai residenti, agli esercenti e a quanti frequentano quotidianamente il centro cittadino. “Con la conclusione di questi lavori restituiamo alla comunità uno spazio rinnovato, che migliora la dotazione di parcheggi a servizio di piazza Mons. Citterio, delle attività commerciali e dei servizi del centro, e che rende finalmente il parco un luogo aperto e accessibile a tutti”, commenta l’Amministrazione.

“Il percorso che ha condotto a questo risultato è stato lungo e complesso – prosegue – e ha richiesto un costante impegno da parte degli uffici comunali, cui va il mio ringraziamento, unitamente ad A.L.E.R. Lecco e all’impresa esecutrice. Un ringraziamento particolare desidero rivolgerlo ai cittadini, per la pazienza con cui hanno atteso il completamento dell’opera”.

Con la conclusione del cantiere, l’area dell’ex Villa Ciceri entra dunque a pieno titolo nella rete degli spazi pubblici del centro di Valmadrera, con una nuova funzione di collegamento, sosta e fruizione del verde.