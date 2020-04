Galbiate, un’auto elettrica alla Protezione Civile per i servizi Covid

Da e-Vai una Renault Zoe elettrica in comodato d’uso gratuito al Comune di Galbiate

Assegnata alla Protezione Civile per i servizi dedicati all’emergenza sanitaria

GALBIATE – È operativa da ieri la Renault Zoe totalmente elettrica messa a disposizione da e-Vai in comodato d’uso gratuito al Comune di Galbiate.

L’auto è stata affidata al gruppo comunale di Protezione Civile per lo svolgimento dei numerosi servizi richiesti dall’emergenza Covid-19: consegne a domicilio di alimentari e farmaci, assistenza a cittadini soli, monitoraggio del territorio, e tanto altro.

“Un sincero ringraziamento alla società e-Vai ed ai suoi collaboratori che hanno offerto questa opportunità al nostro Comune – scrive il sindaco Piergiovanni Montanelli – Un primo passo verso quello che in un futuro non lontano diventerà realtà, con la posa di colonnine per ricaricare veicoli elettrici e la possibilità di avviare anche a Galbiate un servizio di Car Sharing elettrico”.