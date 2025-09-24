Gemellaggi. Valmadrera e Buckingham unite dal tennis

Successo per il secondo incontro internazionale

Sport, scambi culturali e gemellaggi al centro di una giornata di tennis al Rio Torto

VALMADRERA – Una giornata all’insegna del tennis internazionale sui campi in terra rossa e cemento del centro sportivo Rio Torto di Valmadrera. In collaborazione con il Comitato per il Gemellaggio e la Consulta dello Sport, il Tennis Club 88 ha organizzato un torneo che ha visto protagonisti alcuni suoi atleti e otto tennisti inglesi provenienti da Buckingham, città gemellata con Valmadrera insieme a Châteauneuf-les-Martigues (Francia) e Weißenhorn (Germania).

La giornata è stata caratterizzata da un’ottima organizzazione da parte del club valmadrerese, con un susseguirsi serrato di partite sia in singolare che in doppio misto, con la particolarità di schierare in campo coppie composte da atleti italiani e inglesi. Questo evento rappresenta il secondo incontro tra i tennisti: lo scorso anno, infatti, alcune atlete del TC 88 erano state ospiti nella cittadina inglese.

Una giornata ricca di scambi, non solo sul campo da gioco, ma anche nel rafforzamento dei legami di amicizia tra le due comunità. Durante il pranzo, gli ospiti hanno avuto l’occasione di gustare piatti della tradizionale cucina italiana.

“L’incontro ha rappresentato inoltre un momento di confronto e riflessione per pianificare futuri eventi sportivi, anche in altre discipline, che possano unire ulteriormente le due città e, perché no, coinvolgere anche gli altri comuni gemellati” spiegano gli organizzatori.

Nonostante qualche difficoltà linguistica, la giornata è trascorsa all’insegna di buon tennis, goliardia e divertimento, culminando con il ritorno oltremanica della coppa ricevuta lo scorso anno al termine della “competizione”.

Durante i saluti finali, il Sindaco Cesare Colombo, insieme alla Presidente del Comitato Gemellaggi Fiorenza Pelucchi e al Presidente della Consulta dello Sport Massimo Manzoni, ha sottolineato l’importanza di eventi come questo per costruire legami duraturi e favorire la conoscenza e la convivenza tra nazionalità diverse.

La delegazione inglese ha espresso sentiti ringraziamenti e apprezzamenti per l’accoglienza e l’ospitalità ricevute, oltre che per l’ottima riuscita della manifestazione sportiva, rinnovando il caloroso invito a ricambiare presto la visita.