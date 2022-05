Presenti all’evento istruttori cinofili e un veterinario

“Vogliamo offrire la possibilità di conoscere in modo più approfondito il proprio cane con l’obiettivo di far godere al meglio il rapporto con lui”

MALGRATE – Una giornata per conoscere il cane e prendersene cura: questo l’intento dell’iniziativa organizzata sabato 28 maggio a Malgrate, presso il Centro Cinofilo Grigna.

L’incontro, teorico e pratico, servirà ai proprietari e agli amanti dei cani ad acquisire gli strumenti giusti per capire e gestire il cane in ogni situazione e di come affrontare le più frequenti emergenze veterinarie.

Portando il proprio cane, i padroni potranno imparare direttamente da Istruttori Cinofili e da un Medico Veterinario come comportarsi.

A intervenire nel corso dell’evento sarà proprio un’istruttrice cinofila ENCI, Irene Cagliani, fondatrice dell’Asili per Cani Lecco che parlerà della comunicazione con il cane e del suo linguaggio, arrivando a spiegare come interpretare correttamente l’animale e governarlo senza stress e ansia.

Nel pomeriggio prenderà parola anche Paola Brambilla, medico veterinario presso la Clinica Pineta di Appiano Gentile, presentando un accurato intervento di primo soccorso veterinario per aiutare tutti i proprietari di cani a riconoscere ed affrontare in modo corretto le più frequenti emergenze, come l’avvelenamento o il colpo di calore.

Sotto la supervisione della Dottoressa tutti i partecipanti impareranno a riconoscere i

principali indicatori dello stato di salute del proprio cane e a eseguire semplici manovre come per esempio la somministrazione di un medicinale o l’applicazione di una fasciatura.

“I proprietari ormai sanno che prendersi cura del proprio cane non è solo riempire la ciotola e fare una passeggiata – dicono gli organizzatori – per questo abbiamo voluto offrire la possibilità di conoscere in modo più approfondito il proprio cane con l’obiettivo di godersi al meglio questo meraviglioso rapporto”.

Per le iscrizioni potete contattare Irene al 371-3799052, scrivere a

info@asilopercanilecco.it o visitare la pagina web www.asilopercanilecco.it/corsi-per-dogpet-sitter/il-cane-in-famiglia.