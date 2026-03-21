Giornate FAI di Primavera: Valmadrera apre i suoi tesori

Oggi e domani visite tra Termovalorizzatore Silea, Orto botanico, Cascina Don Guanella e Chiesa di Sant’Antonio Abate

FAI Lecco e FAI Giovani guidano i visitatori tra cultura, ambiente e storia con cinque aperture straordinarie

VALMADRERA – Oggi e domani tornano le Giornate FAI di Primavera, il grande evento nazionale promosso dal Fondo Ambiente Italiano che dal 1993 permette ai cittadini di riscoprire il patrimonio culturale e paesaggistico dei propri territori.

Per l’edizione 2026, il FAI Lecco insieme al FAI Giovani accompagnerà i visitatori alla scoperta di Valmadrera, aprendo le porte di cinque luoghi simbolo della cittadina lariana. Un percorso diffuso tra centro e dintorni, pensato per offrire un racconto corale fatto di storia, ambiente, spiritualità e innovazione.

Le visite, previste in entrambe le giornate dalle ore 10.00 alle 17.00, saranno condotte in italiano e accessibili con un contributo libero a partire da 3 euro.

Tra le aperture più significative spicca il Termovalorizzatore Silea, esempio concreto di economia circolare e innovazione ambientale. Qui i visitatori, accompagnati dai tecnici, potranno comprendere come i rifiuti non riciclabili vengano trasformati in energia, chiudendo in modo responsabile il ciclo dei rifiuti. Un’occasione per riflettere sull’importanza della raccolta differenziata e sull’impatto delle scelte quotidiane.

Di grande valore naturalistico è il Centro Fatebenefratelli con l’Orto botanico Riccardo Villa, che ospita oltre 900 specie, tra cui piante rare e protette. Nato sull’antico “Giardino dei Semplici” dell’ordine dei Fatebenefratelli, il sito rappresenta oggi un punto di riferimento per la tutela della biodiversità e la divulgazione scientifica.

Il percorso prosegue con la visita alla Chiesa di Sant’Antonio Abate, edificio di origine tra Quattrocento e Cinquecento, arricchito nei secoli da interventi architettonici e opere d’arte di pregio, tra cui affreschi, statue e un imponente campanile doppio che racconta l’evoluzione storica della comunità.

Spazio anche alla dimensione sociale con la Cascina Don Guanella, realtà che unisce agricoltura, inclusione e formazione. Qui il progetto di filiera corta a km0 si intreccia con percorsi di inserimento lavorativo rivolti a giovani in difficoltà, offrendo un modello virtuoso di economia solidale.

Completa l’itinerario la storica Villa Gavazzi, complesso di origine cinquecentesca trasformato nel tempo in residenza nobiliare e centro produttivo. Tra villa, parco paesaggistico, serra e antica filanda, il sito racconta una pagina significativa della storia economica e architettonica locale.

Le Giornate FAI di Primavera si confermano così un’occasione unica per riscoprire luoghi spesso poco accessibili, grazie all’impegno di volontari, istituzioni e realtà del territorio. Un invito a guardare con occhi nuovi il patrimonio che ci circonda, valorizzandone la storia e il ruolo nella comunità contemporanea.