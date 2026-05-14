Giovani talenti in concerto: Valmadrera ospita la Rassegna Musicisti 2026

Appuntamento il 22 e 23 maggio all’Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli

Due serate tra pianoforte, archi, fiati e canto con circa cinquanta giovani musicisti provenienti da scuole e conservatori del territorio

VALMADRERA – Due serate dedicate ai giovani talenti del territorio, tra pianoforte, archi, strumenti a fiato e musica d’insieme. Torna anche nel 2026 la Rassegna Giovani Musicisti promossa dal Corpo Musicale “Santa Cecilia” e dal Comune di Valmadrera, con la direzione artistica della prof.ssa Giovanna Erroi.

L’appuntamento, ormai consolidato nel panorama culturale locale, si terrà all’Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli nelle serate di venerdì 22 e sabato 23 maggio, entrambe con inizio alle 20.30.

La prima serata sarà dedicata al pianoforte e agli archi, con esecuzioni solistiche e a quattro mani affidate a numerosi giovani musicisti provenienti da scuole e istituti del territorio. Sul palco si alterneranno Andrea Bianchi, Caterina Bianchi, Giulia Chiappa, Matteo Conforti, Giammarco Frattini, Viola Beri, Sofia Riva, Michele Bartolotti, Vanessa Plebani, Francesca Vivian Pedrani, Viola Faedda, Oliviero Canclini, Lorenzo Frassoni, Margherita Mattana, Alessio Frassoni, Edoardo Combi, Agata Balossi e Filip Ardean.

Spazio anche agli strumenti ad arco con le esibizioni di Carolina Milani, Emma Bonacina, Gioele Benatti, Rebecca Papagna e Andrea Cori al violino, oltre a Leda Gracco, Swamy Losa e Carlotta Rigoldi al violoncello.

La serata di sabato 23 maggio proporrà invece un programma multistrumentale, con pianisti solisti e a quattro mani tra cui Alice e Tommaso Cappoli, Ester Binda, Sara Paleari, Serena Gerosa, Dante Dell’Oro, Eduardo Dell’Oro, Santiago Alen Gaetani, Greta Bonanomi, Lorenzo Anghileri, Giulio Zanchetta, Elisa De Angelis, Emma Zanchetta, Zein Alsous ed Emma Negri.

Accanto al pianoforte saranno protagonisti anche altri strumenti: Maya Esposito, Sofia Mauri e Tiago Butti al flauto traverso; Federica Zuccotti alla chitarra; Teresa Fumagalli al clarinetto; Ester Fumagalli al corno; Nicolò Colombo alla tromba e Letizia Barzaghi nel canto lirico. In programma anche ensemble e formazioni miste, tra cui trio clarinetto-euphonium-pianoforte, duetti flauto e pianoforte, tromba e pianoforte e canto lirico con accompagnamento pianistico.

Anche per l’edizione 2026 la rassegna coinvolgerà circa cinquanta giovani provenienti da istituti e scuole musicali del territorio, tra cui i Conservatori di Como e Bergamo, il Liceo Musicale “Grassi” di Lecco, la Scuola di Musica del Corpo Musicale Santa Cecilia di Valmadrera, la Happy School di Erba e la Scuola Civica di Lecco.

L’iniziativa punta a valorizzare l’impegno dei giovani musicisti e il ruolo educativo della musica come strumento di crescita personale e sociale. L’ingresso alle due serate sarà gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.