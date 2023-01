Gli Alpini donano all’Rsa Opera Pia Magistris un televisore e un tavolino fatto a mano

In occasione del patrono S. Antonio si è rinnovato, finalmente in presenza, il gesto di attenzione degli Alpini

“Non c’è miglior modo di prolungare lungo tutto l’anno il significato che la Festa Patronale ci consegna”

VALMADRERA – In occasione della festa patronale di Sant’Antonio Abate si è rinnovato, finalmente in presenza con gli ospiti, il tradizionale gesto di attenzione del Gruppo Alpini di Valmadrera che oggi pomeriggio hanno donato al servizio un nuovo televisore di grandi dimensioni, nel corso di una semplice ma sentita cerimonia.

“Poter finalmente entrare in Rsa con le dovute precauzioni ma incontrando gli ospiti è stata per noi una gioia che si aggiunge al dono che abbiamo portato: un televisore che facilita accesso alle informazioni e la visione e partecipazione collettiva degli ospiti ai momenti di svago ai quali hanno diritto dopo una vita di lavoro e di impegno – commentano i vice capogruppo Ana Renato Anghileri e Enrico Longhi -. La generosità degli Alpini si è quest’anno arricchita con un’ulteriore donazione di un nostro socio: imprenditore sul lavoro, paracadutista a militare, Alpino per tutta la vita il signor Davide Vassena che ha realizzato e decorato con le proprie mani un tavolino in legno, impreziosito sul piano da un fine lavoro di mosaico nel legno che sarà non solo segno di una bellezza artigianale ma ripiano utile nella zona collettiva al 3° piano”.

“Un particolare ringraziamento al Gruppo Alpini ed al Sig. Vassena Davide da parte della Ra e dell’Amministrazione Comunale – commenta l’Assessore ai Servizi Sociali Rita Bosisio presente all’evento insieme al parroco Don Isidoro Crepaldi -. Un televisore che oltre ai momenti di svago diventa uno strumento di servizio e collegamento per le funzioni multimediali di cui è dotato! E un tavolino espressione del fare artigiano di un anziano generoso del nostro territorio che dà ulteriore significato ad un mobile di uso quotidiano. Non c’è miglior modo di prolungare lungo tutto l’anno il significato che la Festa Patronale ci consegna, vale a dire l’attenzione a tutti i cittadini e coltivare buone relazioni, sempre”.