Gruppo Alpini di Valmadrera, Nasatti riconfermato Capogruppo

Sabato è stato eletto il nuovo consiglio Direttivo

VALMADRERA – Eletto il nuovo Consiglio Direttivo degli Alpini di Valmadrera con la riconferma di Mario Nasatti alla carica di capogruppo.

Le elezioni si sono svolte ieri seramì, sabato, presso l’Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera dove si è svolta l’assemblea dei soci, alla presenza di 41 alpini (più di un terzo degli aventi diritto).

Dopo il rituale saluto alla Bandiera è stato nominato per acclamazione Presidente dell’assemblea l’Alpino Mariano Spreafico e come Segretario l’Alpino Davide Ollasci, inoltre sono stati nominati in qualità di scrutatori Giuseppe Valsecchi, Ivan Anghileri e Raffaele Di Santo.

Il Capogruppo uscente, l’Alpino Mario Nasatti, ha illustrato nel dettaglio tutte le attività svolte nel 2020, soffermandosi a ricordare come l’anno scorso sia stato caratterizzato dalla nota pandemia e nonostante le attività sociali abbiano avuto una forte limitazione non ci si è comunque sottratti ai doveri istituzionali.

In particolare Nasatti ha sottolineato come si sia dato corso a tutte quelle attività di ricerca e raccolta di informazioni necessarie per richiedere le medaglie d’onore degli alpini, inoltre è stata garantita la partecipazione da parte dei componenti del Direttivo alle riunioni, incontri e aggiornamenti dei progetti in corso. E’ stata infine garantita la presenza dei rappresentanti del Gruppo alle esequie di Alpini “andati avanti”.

Tornando alle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, gli Alpini eletti sono stati i seguenti: Renato Anghileri, Guido Villa, Ugo Dell’Oro, Enrico Longhi, Danilo Anghileri, Felice Perego, Gianfranco Rastellà, Gianpietro Rusconi, Luigi Castagna, Moreno Crimella, Pasquale Baldassarre, Davide Ollasci, Fabio Bonazzi, Luigi Dozio. Riconfermato in veste di capogruppo Mario Nasatti.